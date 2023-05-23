Gülcemal : مسلسل جول جمال الحلقة ٨ الثامنة مترجمة HD على قصة عشق وFox التركية

يترقب محبي ومتابعي الدراما التركية بالوقت الحالي الحقلة الجديد من المسلسل التركي جول جمال والذي نال اعجاب الملايين عقب عرض الحقلة الأولي وكان الجميع متوقع عدم تحقيق نسب مشاهدة عالية ولكن إستطاع ان يكون من الأعمال المنافسة بالفترة الماضية ويريد الملايين من عشاق الدراما التركية بفارغ الصبر عرض الحلقة الثامنة من مسلسل جول جمال Gülcemal مترجمة بالعربي وسوف نوفر لحضراتكم رابط مباشر لمشاهدة الحقلة علي موقع قصة عشق.

جول جمال الحلقة ٨ Gülcemal

وتعرض الحقلة الثامنة كل أسبوع يوم الخميس ومن خلال موقعنا البديل سوف نوفر كافة التفاصيل عن الحلقة الجديد من مسلسل جول جمال التركي والذي يتضمن الكثير من الأحداث الهامة والقوية والمشوقة التي يترقبها محبي ومتابعي الدرما التركية بالوقت الحالي .

مسلسل جول جمال قصة عشق

وإستطاع المسلسل التركي جول جمال عقب عرضة الحقلة السابعة أن يتصدر قائمة أقوى المسلسلات التركية التي يتابعها الجمهور العربي والتركي بشغف كبير والجميع بالوقت الحالي ينتظر الاحداث الهامة والقوية في الحلقة الثامنة، حيث يترقبون عرض الحلقة الثامنة بفارغ الصبر، وحالة من الفرح لدي طاقم العمل ويشارك في المسلسل العديد من النجوم ابرزهم أونالميش، وأديب طبيلي، وعايدة أكسال، وجوك لايك.

موعد عرض مسلسل جول جمال

تشاهدون الحلقة الجديد من المسلسل التركي جول جمال عرض الحلقة الثامنة على قناة FOX التركية وموقع قصة عشق، ويعرض المسلسل كل يوم الخميس من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، ويوم الخميس عقب عرضة علي فوكس تي في التركية مترجمة للعربية علي موقع قصة عشق.

تردد قناة فوكس لمتابعة مسلسل جول جمال ح8