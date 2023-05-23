كيف اعرف اني قبلت بمنحة العمالة الغير منتظمة ؟ وزارة التضامن تُجيب.. وتوفر 1500 جنية شهريًا للمشتركين

تساءل الكثير من الأشخاص كيف اعرف اني قبلت بمنحة العمالة الغير منتظمة ؟ لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإجابة على استفسار المواطنين بشأن ذلك، حيث أنها قالت إنه من الممكن أن يتعرف المواطن ما إن كان أن قبوله في العمالة غير المنتظمة أم لا، من خلال الانتقال إلى الرابط الخاص بالاستعلام الذي وفرته المواطنين، ومن ثم السير على كافة الخطوات اللازمة للاستعلام.

كيف اعرف اني قبلت بمنحة العمالة الغير منتظمة ؟

أجابت وزارة التضامن الاجتماعي الإجابة على استفسار المواطنين كيف اعرف اني قبلت بمنحة العمالة الغير منتظمة ؟ إذ أنها قالت إنه يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، توجه لموقع وزارة العمل المصرية.

بعد ذلك، انتقي صفحة الاستعلام عن المنحة.

بعدها، سجل بيانات اللازمة لتسجيل الدخول.

في النهاية ترقب إلى أن تظهر النتيجة.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

توجد جملة من الشروط الخاصة بالتسجيل في تلك المنحة التي تدعى بالعمالة غير المنتظمة، حيث أنه يتوجب على الشخص الذي يريد أن يسجل في هذه المنحة، أن يتوفر به تلك الشروط التالية: