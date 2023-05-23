“مبروك عليك الـ 1000 جنية” الآن تحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023

تسابق الكثير من الأشخاص للتعرف على موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ، حيث أن العديد من الأناس الذين تقدموا للحصول على تلك المنحة يريدون معرفة الموعد بالتفصيل الذي سوف يقوموا بصرف المنحة به، لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح كل ما يخص موعد الصرف، وكذلك الخطوات التي تخص الاستعلام عن المنحة، ومن الجدير بالذكر أن تلك المنحة تكون عبارة عن قيمة 1000 جنيهًا مصريًا، يتم منحها لجميع المستفيدين منها، الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة واللازمة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي أنه إلى هذا الوقت لم يتم تحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة ، لكن سيتم إخبار المستفيد من المنحة حينما يقوم بالاستعلام عن النتيجة الخاصة به، وذلك بالسير على الخطوات المقبلة:

تسجيل الدخول لموقع وزارة القوى العاملة من هنا.

تدوين البيانات المرادة واللازمة.

مراجعة جميع البيانات والتقى على زر استعلام.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يمكن أن تقوم بالتسجيل لكي تحصل على منحة 1000 من العمالة غير المنتظمة، وذلك بالسير على سلسلة الخطوات المقبلة: