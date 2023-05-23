الآن.. الإعلان عن قوائم اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 برقم البطاقة

يقوم بالبحث عن قوائم اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق كثير من الأشخاص، حيث أن هناك عدد كبير منهم قد سجل في الرعاية الاجتماعية، وفي هذا الوقت الجاري يتم البحث من جانبهم عن الخطوات التي تتعلق بمعرفة تلك القوائم الخاصة بجميع الأشخاص الذي قد شملتهم الرعاية الاجتماعية، إذ أنه من الممكن ذلك من خلال سلسلة خطوات بسيطة قد بينتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قوائم اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يمكن معرفة قوائم اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق بكل سهولة في الوقت الحالي، بواسطة اتباع الشخص الخطوات التالية:

أولًا: توجه إلى موقع وزارة العمل.

ثانيًا: انتقي منصة مظلتي الظاهرة أمامك من بين الخيارات الموجودة على الصفحة.

ثالثًا: انتقي زر “الرعاية الاجتماعية”، الذي يوجد أمامك مباشرًة.

رابعًا: انقر على عبارة “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية” الذي يوجد أمامك.

خامسًا: اختر زر “الوجبة التاسعة” الموجود أمامك.

سادسًا: تسجيل البيانات المرادة بدقة، وبصورة صحيحة في الخانات المخصصة لها.

سابعًا: النقر على كلمة “استعلام”.

شروط الاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يمكنك أن تستفيد من الرعاية الاجتماعية، إن توفر لديك الشروط اللازمة، وهي: