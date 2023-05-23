استقبل الآن .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المشفرة مجانًا ومتابعة أهم البرامج الوثائقية

استمر البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، من قبل عدد كبير للغاية من الأناس، وذلك يرجع إلى أن تلك القناة من بين القنوات المهمة للغاية التي يكون البحث عنها كبير باستمرار، وذلك يرجع إلى محتواها المميز الذي تقوم ببثه، ومن الجدير بالذكر ان إدارة القناة تقوم بشكل مستمر بتحديث نفسها، وهذا لكي تقوم ببث المحتوى بأفضل جودة وكفاءة، وكذلك دقة ووضوح في الصوت والصورة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يريد معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أشخاص كثيرة، حيث أن تلك القناة من بين القنوات المهمة التي تبث برامج لا حصر لها للغاية، ومن الجدير بالذكر أن التردد الجديد لتلك القناة يكون:

التردد: 12467

معدل الاستقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ببث محتواها بشكل مجاني تمامًا، هذا بجانب أنها تكون قناة إماراتية، تم تأسيسها منذ 1 يوليو من عام 2009، هذا بجانب أنها تكون من أكثر المشروعات التي تملكها شركة أبوظبي الخاصة بالإعلام، كذلك أنها تقوم بتقديم البرامج الخاصة بها لدول الوطن العربي المختلفة، من ضمنها الشرق الأوسط، وأيضًا شمال أفريقيا، ومن الجدير بالذكر ان تلك القناة كانت بدايتها باللهجة الشامية، وبعد ذلك اتجهت للغة العربية الفصحي، في حيز التوسع واستمرار التطورات، بالإضافة إلى أنها تمتلك عدد ضخم من الجمهور في الوطن العربي أجمع، وذلك يرجع إلى فصل محتواها المميز الذي لاقى على إعجاب الملايين من الأناس حول العالم.