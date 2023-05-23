“بشرى سارة” استمرارية الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين 2023 وعدم إلغائه فقط لتلك الفئات !!

اهتم بالبحث عن الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين 2023 كثير من الأشخاص في هذه الفترة الجارية، حيث أن وزارة التموين ظلت مستمرة في صرف جميع السلع التموينية، لكل من يحمل البطاقة التموينية، كذلك أنها مستمرة في صرف هذا الدعم الاستثنائي، للدفعة رقم 9، لجميع الأسر المستحقة التي تكون أكثر احتياجًا، وذلك من جانب المجمعات الاستهلاكية، وكذلك الفروع الخاصة بالشركات التابعة.

الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين 2023

تقوم وزارة التنوين بصرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين 2023 لجميع المستحقين، كذلك أنها توفر الكثير من السلع على كافة البطاقات التموينية، والتي تشتمل على أغلب السلع المحورية والأساسية، لصرفها من بين المقررات المتعلقة بشهر مايو الحالي.

إلغاء صرف الدعم الاستثنائي

في الحقيقة أن المركز الإعلامي الخاص بمجلس الوزراء قام بالكشف في وقتٍ سابق، بشأن الدعم الاستثنائي، أنه من الممكن أن يتم إلغاء صرفه على البطاقات التموينية الخاصة بشهر يونيو القادم، لكنه قام بالتواصل مع وزارة التموين، وقال إنها قامت بنفي هذه الأنباء، وأكدت أنه ليس هناك صحة على هذا الحديث المتداول بشأن إلغاء هذا الدعم الاستثنائي للشهر القادم، من يونيو 2023م، ولم تُصدر أية قرارات بخصوص ذلك، وقد شددت على مواكبة منح الدعم الاستثنائي لجميع الأسر التي تكون أولى بالرعاية، وذلك بما يقرب من حوالي 100 حتى 300 جنيهًا مصريًا، إلى يوم 30 يونيو 2023، سوف يقوم بالاستفادة منه حوالي 35 مليون فرد، تم توزيعهم على ما يقرب من حوالي 8 ملايين من البطاقات التموينية.