“من هنا” خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق بكل سهولة .. بكود الطالب

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق يمكن أن يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص ببوابة التعليم العراقية كما توجد مواعيد محددة يتم فيها إجراء اختبارات هذا الصف لكل محافظة على حدة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالعراق

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

يجب أولاً أن يقوم الطالب بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة التعليم العراقية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

قم بعد ذلك باختيار كلمة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك اختار كلمة الدور التمهيدي وسوف تظهر بعدها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال الاسم رباعي والرقم الامتحاني الخاص بك في الأماكن المخصصة لهم.

نقوم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة ومن ثم ننتظر قليلًا حتى يتم ظهور النتيجة.

موعد بدأ امتحانات الثالث المتوسط

يوجد موعد محدد يتم فيه ابتداء وانتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط وهذا الميعاد هو: