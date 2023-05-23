ليك 1000 جنيه بعد أيام.. مكافأة ألف جنيه لهذه الفئات من الموظفين بداية من شهر يونيو 2023 القادم

مكافأة ألف جنيه لهذه الفئات أعلن رئيس جامعة الأزهر، الدكتور سلامة داوود، عن إطلاق مبادرة فريدة وحصرية تهدف إلى تكريم جهود العاملين في الأزهر تتجلى هذه المبادرة في صرف مكافأة سخية قدرها 1000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة، وذلك تقدير واعتراف وتفانيهم وإسهاماتهم الجبارة في إنجاح الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، من المقرر أن يتم صرف هذه المكافأة اعتبارًا من الأول من شهر يونيو 2023، بهدف تعزيز روح العطاء والتفاني بين العاملين في الجامعة.

مكافأة ألف جنيه لهؤلاء الموظفين

بناءً على سياسة متبعة في جامعة الأزهر، تم وضع عدد من الضوابط لصرف المكافأة المذكورة. تتطلب هذه الضوابط أن يتم صرف مكافأة ألف جنيه استنادًا إلى الحضور الفعلي خلال الفترة الممتدة من 1 فبراير إلى 15 مايو، كما تم تحديد تمويل قيمة المكافأة من المراكز والصناديق الخاصة والوحدات التابعة للجامعة، وأي فروق في الصرف ستتم تغطيتها من الميزانية المتاحة، هذه الإجراءات تعكس الرغبة في ضمان توزيع المكافآت بشكل عادل وفقًا للتزام وجهود العاملين في الجامعة خلال الفترة المحددة.

صرف مكافأة للمنتدبين

سيتم أيضًا صرف مكافأة ألف جنيه للموظفين المنتدبين للجامعة خلال فترة الانتداب، بالإضافة إلى العاملين الذين تم تقديمهم للمعاش وذلك عن الخدمة الفعلية التي قدموها خلال الفترة المشار إليها. يتم تحديد مبلغ الصرف لأولئك الذين حصلوا على إجازة جزئية مقابل نسبة معينة من الأجر، استنادًا إلى نسبة حضورهم الفعلي في العمل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف المكافأة للعاملين في المستشفيات التابعة للجامعة من خلال تخصيص ميزانيات خاصة تتعلق بكل مستشفى وموظفيها، هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في صرف المكافآت لجميع فئات العاملين بالجامعة.