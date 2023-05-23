PDF اسماء المشمولين الوجبة التاسعة 9 في الرعاية الاجتماعية العراق spa.gov.iq| هُنا كشوفات أسماء المقبولين

يواصل الكثير من المواطنين في عموم المحافظات العراقية في البحث علي مؤشرات جوجل عن أسماء المقبولين والمشمولين في الوجبة التاسعة ” الرعاية الإجتماعية “، بعد إعلان وزارة الشؤون الإجتماعية كشوفات أسماء المقبولين في الوجبة التاسعة بعد قبولهم في الحصول علي الدعم الذي تقوم الوزارة بصرفه للأسر الأولي بالرعاية في ظل الظروف الإقتصادية التي تواجه الكثير من الدول العربية والتي تقوم بدعم المواطنين بالعديد من الإجراءات الداعمة لهم وخلال السطور التالية نستعرض معكم متابعينًا الأعزاء خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصة مظلتي الوجبة 9 التاسعة في العراق.

أسماء المشمولين الوجبة التاسعة PDF

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية في العراق، عن البدء في صرف مساعدات للأسر الأولي بالرعاية لمساعدتهم في الظروف الراهنة، حيث يتم صرف دعم مادي لهم من خلال مكاتب الوزارة في المدن والأحياء العراقية بعد قبولهم وذلك بعد عمليات الفحص التي تجري للمتقدمين للحصول علي المساعدات، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحصول علي المساعدات ما يصل إلى 163 ألف حيث تبدأ عمليات الصرف بعد الإنتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة للبيانات المقدمة عبر موقع الوزارة.

رابط الإستعلام أسماء المشمولين الوجبة التاسعة

ونستعرض معكم متابعينًا الأعزاء في جميع المحافظات العراقية، خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين والمقبولين لصرف الوجبة التاسعة من المساعدات في العراق للأسر الأولي بالرعاية وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق.

ثانياً: عليك النقر علي أيقونة الرعاية الاجتماعية والمراقبة.

ثالثًا: عليك إدخال بيانات الضمان الاجتماعي.

رابعًا: ثم عليك القيام بإدخال الكود الخاص بك والبدء في تحميل ملف أسماء المشمولين والمقبولين في الوجبة التاسعة العراق 2023.

شروط الحصول علي دعم الرعاية الإجتماعية العراق

حددت وزارة الشؤون الإجتماعية، عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي دعم الرعاية الإجتماعية في العراق وهي كالتالي:

1- يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية ومقيم في دولة العراق في الوقت الراهن.

2- يجب أن يتراوح عمر المتقدم للاستفادة من الرعاية الاجتماعية والحصول على المساعدة بين 15 و60 عامًا.

3- يجب أن يكون عمر المتقدمة من النساء بين 15 و55 عامًا.

4- يجب أن لا يتقاضى المتقدم راتبًا ثابتًا.

5- يجب أن تكون للعائلة أربعة أطفال على الأقل، وأن تعاني من الفقر.