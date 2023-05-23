هُنا.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2023 والفئات المستفيدة بصرف 1000 جنيه

يواصل الآلاف من المواطنين في جميع المحافظات المصرية في البحث علي مؤشرات جوجل عن رابط الإستعلام منحة العمالة غير المنتظمة 2023 بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزاء في العمل علي صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لمساعدتهم في الظروف الراهنة في إطار دور الدولة بدعم هذه الفئات الأولي بالرعاية وخلال السطور التالية نستعرض معكم متابعينًا الأعزاء بشكل تفصيلي خطوات الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستفيدة بصرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة التي وجه الرئيس السيسي بصرفها.

منحة العمالة غير المنتظمة 2023

تعمل الدولة المصرية علي توفير الدعم للفئات الأولي بالرعاية لدعم في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم وغلاء الأسعار، حيث من المقرر أن يتم صرف خلال الأيام القادمة منحة العمالة غير المنتظمة 2023 التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أحد الإفتتاحات للمشروعات القومية في صعيد مصر.

رابط الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2023

وإليكم متابعينًا الأعزاء في جميع المحافظات المصرية خلال الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بوزارة القومي العاملة بالرقم القومي والبدء في تنفيذ الخطوات المطلوبة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة المصرية.

ثانيًا: ثم عليك النقر علي أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثالثًا: ثم عليك كتابة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

رابعًا: ثم عليك القيام بكتابة تاريخ الميلاد وإدخال الموقف التأميني خلال الخانات المخصصة لذلك.

خامسًا: ثم عليك كتابة المهنة والاسم الرباعي وإدخال الموقف من التجنيد.

سادسًا: ثم عليك كتابة بيان الحالة الاجتماعية ورقم الهاتف المحمول الخاص بك والعنوان بشكل تفصيلي.

سابعًا: عليك النقر علي كملة حفظ البيانات بعد الإنتهاء من التسجيل.

شروط الحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة 2023

حددت وزارة القوى العاملة، الشروط الواجب توافرها في الحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة 2023 التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرفها خلال الفترة القادمة وهي كالتالي:

أولًا: تصرف المنحة لأصحاب العقارات المبنية الذين يقل نصيب الدخل السنوي لكل فرد منهم عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

ثانيًا: عمال التراحيل وصغار المشتغلين ومحفظو وقراء القرآن الكريم.

ثالثًا: خدم المنازل والعمال المؤقتون في الزراعة والعمال في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن والعاملون في المناحل