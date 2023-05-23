مبروووك | أخيراً ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس فقط جميع المحافظات| اعرف نتيجتك ومجموعك الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الأساسي يترقبها الآلاف من طلبة سنة 6 ابتدائي في جميع محافظات مصر، فمنذ أن أنهى طلاب الصف سنة سادسة ابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 15 مايو الجاري، والجميع يعيشون في حالة من التوتر والانتظار لحين الإعلان عن موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الأساسي، وقد ضجت محركات البحث من أولياء الأمور والطلبة بحثاً عن رابط نتيجه الصف السادس الابتدائي 2023 الفصل الترم الثاني، ولذلك خصصنا مقالنا اليوم لتوضيح كافة التفاصيل بداية من لينك نتيجة سنة 6 ابتدائي وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس كل محافظات مصر.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس فقط

إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 كل محافظات مصر من المقرر أن يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة، حيث صرح عدد من مصادر قريبة من وزارة التربية والتعليم، أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد درجات الامتحانات وعمل كشوفات درجات كل الطالب، سيتم إرسالها لاعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي ومن ثم إرسال كشوف نتيجة 6 ابتدائي إلى المحافظين لاعتمادها وعلى الفور ستكون نتيجة سنة سادسة ابتدائي متاحة على بوابة التعليم الأساسي على موقع وزارة التربية والتعليم، كما ستكون متاحة أيضاً عبر البوابة الإلكترونية نتائج الطلاب الخاصة بكل محافظة.

بوابة التعليم الأساسي نتيجة 6 ابتدائي

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الأساسي على موقع وزارة التربية والتعليم بإتباع عدد من الخطوات وهي:

عمل تسجيل دخول بوابة التعليم الأساسي على موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن ثم اختيار نتائج سنوات النقل.

ويلي ذلك إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب والموضح أعلى شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بالطالب.

اختيار الفصل الدراسي الثاني .

تحديد العام الدراسي 2022-2023

ومن ثم تحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي.

وأخيراً يتم النفر على عرض النتيجة، وفور اعتمادها سوف تظهر أمام المستعلم نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس فقط.

أعرف نتيجتك

يمكنك عزيزي الطالب معرفة نتيجتك دون الحاجة إلى الانتظار فقط اترك رقم جلوسك والإدارة التابع لها مدرستك واسم مدرستك وعلى الفور سيتم إعلامك ب نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس فقط فور اعتمادها.