نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر رابط موقع التربية والتعليم

شهدت محركات البحث علي جوجل خلال الساعات الماضية، بدء عمليات البحث من الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 بعد الإنتهاء يوم السبت الماضي من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مقرات اللجان التي خصصتها مديرية التربية والتعليم الفني بالمحافظة لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وخلال السطور التالية نستعرض معكم متابعينًا الأعزاء خطوات الإستعلام عن نتيجة 3 إعدادي محافظة البحيرة وموعد إعلان النتيجة التي ينتظرها الآلاف من الطلاب.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بمحافظة البحيرة، أن أعمال التصحيح في الكنترولات بدأت في جميع المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية لمرحلة إتمام التعليم الأساسي، تمهيدًا للإنتهاء من عمليات التصحيح خلال أقرب وقت وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في محافظة البحيرة مع بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل عبر موقع الوزارة والموقع الإلكتروني الخاص بمحافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

وأدي أكثر من 121 ألف طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة في 668 لجنة امتحانية علي مستوي الـ 18 إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة، دون أي شكاوي خلال سير الإمتحانات التي عقدت الأسبوع الماضي واستمرت حتي يوم السبت من الأسبوع الجاري.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة الترم الثاني 2023

وإليكم متابعينًا الأعزاء في جميع أنحاء محافظة البحيرة، خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الثاني من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: ثم عليك النقر علي أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية 2023.

ثالثًا: عليك القيام بتحديد اسم المحافظة التابع لها الطالب.

رابعًا: عليك إدخال اسم الإدارة التعليمية والمدرسة المنتمي لها الطالب.

خامسًا: قم بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح وسليم.

سادسًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو إستعلام لمعرفة النتيجة.