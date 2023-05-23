سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 23 مايو 2023| ارتفاع جنوني لا يصدق وتوقعات بوصول الدولار لرقم فلكي جديد

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 23 مايو 2023، بكم الدولار اليوم في السوق السوداء بات السؤال اليومي في الشارع اليومي، وخاصة وأن الورقة الخضراء تعد من أكثر العملات الأجنبية التي يتم تداولها في مصر، ومع بداية الأسبوع الجاري تثبت سعر الدولار الأمريكي في عمليات التداول، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود صدمة كبرى لمضاربي الدولار أو ما يطلق عليهم “تجار العملة”، وتعمل الحكومة المصرية على القضاء على الفوضى التي يحاول تجار العملة افتعالها من أجل الحصول على مكاسب كبرى من خلال تداول سعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء وفقاً لأخر تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية، حيث جاء سعر الدولار في البنوم المصرية كما يلي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر شراء 30.85 جنيهاً، بينما سجل سعر بيع الدولار الأمريكي 30.95 جنيهاً.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي سجل 30.75 سعر شراء، و30.85 سعر بيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل 30.75 للشراء، و30.85 سعر بيع.

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-5-2023

صرح عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد بأن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية لن يشهد أي تغير في الوقت الحالي، حيث يتصف سعر الورقة الخضراء في مصر بالثبات السعري في الفترة الراهنة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار الفائدة وثباتها داخل البنوك، وجاء ذلك نتيجة لما أصدره البنك المركزي المصري من قرارات للحفاظ على قيمة العملة المصرية “الجنيه المصري” أمام العملات الأجنبية.

سعر الدولار في السوق السوداء يشهد تحركات يومية بغرض تحقيق أكبر عائد ربحي من قبل مضاربي العملة، وتعمل الحكومة المصرية بشكل مستمر على رضع الخارجين عن القانون والمضاربة في السواق السوداء للحصول على العملة الأجنبية بشكل غير رسمي

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