رابط استمارة توظيف مطار كربلاء الدولي 2023 العراق الخطوات والشروط المطلوبة في وظائف مطار كربلاء teebatkarbala.iq

رابط استمارة توظيف مطار كربلاء الدولي 2023 العراق، شهدت الأونة الأخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل الكثير من المواطنين بالعراق الراغبين في القيام بالتسجيل في استمارة العمل بمطار كربلاء وذلك عقب فتح بات البتقديم رسمياً بالساعات الماضية وبات الجميع يريد القيام بالتسجيل ومن خلال موقعنا سوف نوفر لكم رابط وخطوات التسجيل في استمارة التقديم على تعيينات في مطار كربلاء الدولي بشركة طيبة والذي سيكون بوابة كربلاء الى العالم تابعون الخطوات عبر موقعنا البديل.

مطار كربلاء الدولي 2023 العراق

وأعلنت أمس الموافق الثاني والعشرون من مايو إدارة مطار كربلاء الدولي المتمثلة بشركة طيبة كربلاء عن فتح باب التقديم على تعيينات في مطار كربلاء الدولي (مرحلة التشغيل) والذي سيكون بوابة كربلاء الى العالم وبات الكثير يسعي من أجل الحصول علي تلك الوظائف الخالية بالعراق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين من تدهور الاقتصاد وارتفاع مستوي المعيشة.

وظائف مطار كربلاء teebatkarbala.iq

وأعلنت ادارة مطار كرباء خلال فتح بات التقديم عن شروط وخطوات وابرز الشروط من من يجد في نفسه الكفاءة وتتوفر فيه الشروط العامة والخاصة المذكورة في استمارة التقديم تعيبنات مطار كربلاء الدولي عليه القيام بملئ الاستمارة الالكترونية المعلنة أدناه , وسوف يتم التعامل مع كافة الاستمارات وفقا لمعايير الجودة و الدقة و الكفاءة و الموضوعية وسيتم الكشف عن النتيجة خلال الفترة القادمة.

رابط تسجيل استمارة وظائف مطار كربلاء الدولي 2023

واعلنت الادارة ايضا ان عملية التقديم علي وظائف مطار كربلاء الدولي سوف تكون مفتوح لمدة شهر كامل وبالتحديد حتي تاريخ 20-6-2023 ولجميع الاختصاصات.