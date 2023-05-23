رابط التسجيل في منحة الزوجة والابناء ليبيا 2023 المنصة الشاملة mch .gate .mosa.ly

رابط التسجيل في منحة الزوجة والابناء ليبيا 2023، شهدت الأونة الأخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل الكثير من الأسر الفقيرة المقيمة في ليبيا التي تسعي من أجل القيام بالتسجيل الالكتروني في منحة الزوجة والابناء التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالوقت الحالي وذلك من أجل مساعدة المواطنين في ظل الظروف الصعبة وسوف يقوم الوزارة بصرف المحنة لكي تساعدهم علي المعيشة ورفع مستواهم بالوقت الحالي نظراً لظروف البلاد الصعبة وتدهور الاقتصاد في معظم البلاد بسبب ارتفاع سعر الدولار بالوقت الحالي .

منحة الزوجة والابناء ليبيا mch .gate .mosa.ly

واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع الخاصة بمنحة الزوجة والاولاد ان المبلغ الذي سوف يستحقونه هو مائة دينار ليبي للطفل الذي لم يتجاوز 18 عام، كما حدد مبلغ وقدره 150 دينار ليبي للزوجة التي التي لا تعمل (ربة منزل)، وذلك تم تحديده وفقًا لنص القانون الليبي رقم 27 لسنة 2013م ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل التي وفرتها وزارة العمل خلال توفير منحة الزوجة والابناء ليبيا 2023 الجديد للمواطنين التي تعاني بالوقت الحالي .

رابط التسجيل في منحة الزوجة والابناء ليبيا mch .gate .mosa.ly