صرف نفقة تعادل معاش 3 شهور قبل العيد الكبير لأصحاب المعاشات طوعًا للقانون.. يادلعك لو انت منهم

يُثير الكثير من الأشخاص تساؤلات حول مواعيد صرف نفقة تعادل معاش 3 شهور، وذلك بعد إقرار قانون التأمينات الاجتماعية جميع التفاصيل اللازمة، بدءًا من المعايير والشروط الضرورية لاستحقاق المعاش، وصولاً إلى حالات الحرمان والإيقاف عن الصرف، بالإضافة إلى ذلك، يتم توضيح الموقف الذي يواجهه المواطن المؤمن عليه في حالة انتهاء خدمته أو وفاته، وكيفية تطبيق القوانين المتعلقة بصرف المعاش له في هذه الحالات.

نفقة تعادل معاش 3 شهور

شروط الحصول على نفقة تعادل معاش 3 شهور كالتالي:

وفقا للمادة 32 عند وقوع وفاة المستحق للمعاش، يتم صرف تكاليف الجنازة بنسبة تعادل معاش ثلاثة أشهر. يتم توجيه هذه المبالغ الأرمل أو الأرملة في الأساس، وفي حال عدم وجود أرملة يتم تحويلها لصالح الأولاد المستحقين. إذا لم يكن هناك أي أفراد يستحقونها، يمكن صرفها لأي شخص يمكنه تقديم إثبات بصرفها واستحقاقها. من الضروري أن يتم صرف هذه التكاليف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفقًا للمادة 33 يحصل على نفقة تعادل معاش 3 شهورعند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يتم صرف منحة لتغطية فترة شهر الوفاة والشهرين التاليين، تُحتسب هذه المنحة استنادًا إلى الأجر أو المعاش الذي كان مستحقًا لصاحب المعاش خلال شهر الوفاة، وبالإضافة إلى ذلك، يتم صرف الأجر المستحق عن أيام العمل التي قام بها المؤمن عليه خلال شهر الوفاة، يُلتزم جهة صرف الأجر أو صرف المعاش بتنفيذ هذه الأحكام وفقًا للظروف المحددة.

حالات صرف إعانة شهرية قانون التأمينات الاجتماعية

وفقًا للمادة (34)، يتم صرف إعانة شهرية للمستحقين في حالات محددة على النحو التالي: