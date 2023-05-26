” شوف الكشوفات pdf ” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2303 العراق molsa gov Iraq الوجبة التاسعة والأخيرة

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية، حيث شهدت الساعات الأخيرة محركات البحث داخل بجميع المحافظات في العراق مجموعة من التساؤلات بشأن اصدار الدفعة الاولي من الوجبة التاسعة والتي تم توفير اسماء الكثير في العديد من المحافظات واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تلك الدفعة هي أول دفعة وجاري حالياً اعتماد باقي الاسماء في دفعة ثانية وجدير أن الدفعة الأولي وصل عددها إلي 121 الف متقدم شملتهم الدفعة، وجدير أن منحة الرعاية الاجتماعيتة الوجبة التاسعة توافرت من قبل الوزارة وذلك من أجل مساعدة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بالوقت الحالي وسنسعي لنوفر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق molsa.gov.iq الوجبة التاسعة والأخيرة 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.

الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير كشوفات بأسماء المواطنين التي قامت بعملية التسجيل عقب اصدار الدفعة الأولي خلال الايام الماضية وسوف يتم توفير جميع كشوفات المسجلين في منحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة التاسعة خلال نهاية الاسبوع واكدت الوزارة انهي تعمل باقصي جهد خلال الوقت الحالي لتوفير الكشوفات قبل حلول عيد الاضحي المبارك .

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بغداد

ويمكن الان للجميع الحصول علي كشوفات المقبولين في الرعاية في بغداد .

اسماء الرعاية الاجتماعية محافظة الأنبار