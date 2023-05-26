” شوف الكشوفات pdf ” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2303 العراق molsa gov Iraq الوجبة التاسعة والأخيرة
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية، حيث شهدت الساعات الأخيرة محركات البحث داخل بجميع المحافظات في العراق مجموعة من التساؤلات بشأن اصدار الدفعة الاولي من الوجبة التاسعة والتي تم توفير اسماء الكثير في العديد من المحافظات واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تلك الدفعة هي أول دفعة وجاري حالياً اعتماد باقي الاسماء في دفعة ثانية وجدير أن الدفعة الأولي وصل عددها إلي 121 الف متقدم شملتهم الدفعة، وجدير أن منحة الرعاية الاجتماعيتة الوجبة التاسعة توافرت من قبل الوزارة وذلك من أجل مساعدة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بالوقت الحالي وسنسعي لنوفر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق molsa.gov.iq الوجبة التاسعة والأخيرة 2023، وكافة التفاصيل، تابعونا.
الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023
وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير كشوفات بأسماء المواطنين التي قامت بعملية التسجيل عقب اصدار الدفعة الأولي خلال الايام الماضية وسوف يتم توفير جميع كشوفات المسجلين في منحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوجبة التاسعة خلال نهاية الاسبوع واكدت الوزارة انهي تعمل باقصي جهد خلال الوقت الحالي لتوفير الكشوفات قبل حلول عيد الاضحي المبارك .
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بغداد
ويمكن الان للجميع الحصول علي كشوفات المقبولين في الرعاية في بغداد .
اسماء الرعاية الاجتماعية محافظة الأنبار
أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023
- الدخول إلى منصة مظلتي الالكترونية.
- ثم تسجيل الدخول ومن ثم إدخال رمز التحقق.
- ثم الدخول إلى تبويب الرعاية الاجتماعية.
- ادخل إلى البحث عن الوجبة رقم تسعة.
- أدخل رقم الطلب.
- عند الضغط على زر الاستعلام، ستظهر لك النتيجة بشكل فوري.
شروط الحصول علي الوجبة التاسعة العراق
- يجب أن يكون عراقي الجنسية.
- أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 على الأقل.
- يلزم أن يتراوح عمره من 18 وحتى 60 عام.
- إن يكون مسجل في الشؤون الاجتماعية سابقا.
تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي توفير أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية ونتابع معكم كافة التفاصيل عقب توفير دفعة أولي من المشمولين في الرعاية وسوف نوفر لكم الدفعة الثانية في المافحظات التي ستعلنها الوزارة بالايام القادمة .