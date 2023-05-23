مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 127 والقنوات الناقلة علي النايل سات والعرب سات

مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 127، يبحث الكثير من متابعين وجماهير المسلسل التركي، وتختلف مواعيد عرض المسلسل من قناه لاخري، ومن خلال موقع البديل سنعرض لكم موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة، وتردد القنوات الناقلة للمسلسل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 على النايل سات

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11034.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الاستقطاب: عمودي.

التردد: 10865.

القمر الصناعي: عرب سات.

موعد عرض مسلسل عثمان الجزء الرابع

يعرض مسلسل المؤسس عثمان فى مواعيد مختلفة حيث تختلف من قناة لاخري، يعرض كل يوم الاربعاء من كل اسبوع علي قناة اي ار تيفي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت القاهرة، ويعرض علي قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر بتوقيت القاهرة.

احداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة

ينتظر جماهير ومتابعين المسلسل الحلقة الجديدة حيث توقفت الحلقة الماضية على الفخ الذي نصبته السلطانة الأم لعثمان والسلطان مسعود، حيث أمرت السيد بايندر بإحضار السيد عثمان للمثول أمام ابنها السلطان علاء الدين، لكنها كانت تشك في بايندر، لذلك أعدت خطة بديلة، فأمرت خادمها بأن يكون متيقظا ويجعل الجنود مندسين في الخارج دون أن يراهم عثمان أو يشك في الأمر، لذلك ينتظر الجماهير الحلقة الجديدة لللمسلسل لمتابعة باقى الاحداث.