رابط التسجيل في استمارة المعين المتفرغ 2023 وشروط الحصول على الراتب

رابط التسجيل في استمارة المعين المتفرغ، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل الكثير من المواطنين بالعراق الراغبين بالقيام بعملية التسجيل في استمارة المعين المتفرغ الالكترونية التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الاونة الماضية، حيث يقوم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بملئ الاستمارة من أجل الحصول على راتب المعين المتفرغ، وهو عبارة عن دعم مالي تقدمه الحكومة العراقية للمعاقين الغير قادرين على العمل، بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تم بها البلاد وارتفاع اسعار السلع في كافة الدول ايضا وارتفاع اسعار الدولار لذلك تم اطلاق برنامج المعين المتفرغ لدعم هؤلاء الأشخاص وتوفير حياة كريمة .

رابط التسجيل في استمارة المعين المتفرغ

واليكم خطوات زيارة موقع استمارة المعين المتفرغ من أجل التسجيل في الاستمارة والحصول علي الاعانة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية التي ستجدونها متوفرة عبر موقعنا البديل اتبع الخطوات للتسجيل في استمارة المعين المتفرغ عبر موقع وزارة العمل العراقية :

قم بزيارة موقع استمارة المعين المتفرغ.

قم بقراءة شروط التعليمات أيضا الخاصة بالتسجيل قبل الضغط على كلمة الموافقة.

قم بادخال كافة البيانات التي سوف تطلب منك مثل:”الاسم، تاريخ الميلاد، رقم البطاقة الشخصية، نوع الاعاقة،..”.

قم بارفاق كافة الأوراق المطلوبة منك لاتمام التسجيل بنجاح.

بعد الانتهاء من ادخال البيانات بشكل صحيح، اضغط على كلمة “تأكيد الطلب”.

سيتم مراجعة الاستمارة واخطارك في حالة تم قبولك للحصول على الراتب.

شروط الحصول على راتب المعين المتفرغ