“من هنا” رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول 1445 noor.moe.gov.sa

يقوم الأشخاص الآن بالبحث عن نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول 1445 ،حيث أن وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن بداية الموعد الخاص بتسجيل رياض الأطفال، وذلك السنة المقبلة، هذا بجانب أنها قامت بتحديد الفترة الخاصة باستقبال الطلبات بمرحلة الروضة.

نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول 1445

صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية بشأن نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول 1445 ، أن التقديم قد بدأ، ومن الممكن التسجيل عن طريق السير على جملة الخطوات المقبلة:

أولًا: التوجه إلى موقع نظام نور التعليمي لولي الأمر.

ثانيًا: النقر على أيقونة التسجيل لولي أمر جديد.

ثالثًا: كتابة البيانات اللازمة لولي الأمر.

رابعًا: النقر على اسم المستخدم الظاهر أمامك، ومن ثم النقر على أيقونة “التالي”.

خامسًا: كتابة البيانات اللازمة المرادة منك.

سادسًا: النقر على كلمة “حفظ”.

سابعًا؛ كتابة كلًا من اسم المستخدم، والرمز السري المرسل لهاتفك المحمول.

ثامنًا: النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء”، وبعد ذلك انتقاء أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

تاسعًا: إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب، ومن ثم اختيار صلة القرابة، وأيضًا تحديد تاريخ الميلاد، وانتقاء المستوى الملتحق به الطالب.

عاشرًا: النقر على أيقونة “تسجيل”.

رابط نظام نور التعليمي

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بشكل مستمر تقوم بالسعي لتقديم كل الخدمات المتوفرة للطلاب، وكذلك أولياء الأمور، إذ أنها تقوم بالسماح للآباء بأن يقوموا بتسجيل أطفالهم يشكل إلكتروني، وذلك بغير الحاجة إلى التوجه إلى المدرسة، وذلك من خلال الانتقال إلى الرابط الإلكتروني الذي وفرته لجميع الطلاب الخاص بنظام نور التعليمي.