“وزارة التعليم” تحدد موعد الاختبارات النهائية 1444 لينتهي العام الدراسي في 22 يونيو 2023

يقوم الأشخاص بالتساؤل حول موعد الاختبارات النهائية 1444 للفصل الدراسي الثالث، إذ أنها تكون مصدر اهتمام العديد من الطلبة والطالبات في تلك الفترة الجارية، حيث أن هناك الكثير من الأخبار التي تقول إنه قد تم تأجيل هذا الموعد المتعلق بتلك الاختبارات النهائية، لجميع الطلبة والطالبات، لذا فإن وزارة التربية والتعليم السعودية تحسن الأمر بشأن هذا الموعد، وبخصوص تلك الشائعات الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد الاختبارات النهائية 1444

تنتشر الكثير من الأخبار بشأن تأجيل الموعد المتعلق بالاختبارات النهاية لهذا العام 1444ه‍، لهذا السبب قد بينت وزارة التعليم السعودية موعد الاختبارات النهائية 1444 ، حيث أنها قالت إنها سوف تبدأ في اليوم الموافق من 18 يونيو القادم من هذا العام 2023م، وبشأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تأجيلها، فهذا ليس صحيحًا، أن أنها قالت إن تلك الاختبارات سوف تتم في موعدها الرسمي الذي حددته في شهر يونيو المقبل من هذا العام، كذلك أنها قالت إن الاختبارات الشفوية سوف تكون في يوم الأحد الذي سوف يكون موافق 11 يونيو 2023م.

متى ستكون العطلة الصيفية للعام الدراسي 1444

في الحقيقة أن الفصل الدراسي الثالث سوف ينتهي في اليوم الموافق من 22 يونيو 2023، كذلك أن هذا الموعد سوف يكون الموعد الاخير لتأدية الطلبة والطالبات اختباراتهم النهائية 1444ه‍، كذلك أن الإجازة الخاصة بنهاية العام الدراسي سوف تبدأ بعد هذا اليوم0، ومن الجدير بالذكر أن نتائج الطلاب سوف يتم إعلانها على النظام الإلكتروني عقب انتهاء الاختبارات.