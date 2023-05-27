التعليم: بدء التقديم لـ رياض الأطفال لكافة المدارس “حكومي + ولغات” من خلال هذا الرابط

يمكن لأولياء الأمور التقديم لـ رياض الأطفال إلكترونيًا من خلال بوابة مركز المعلومات، وتوفر البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات إمكانية إرسال استفساراتك بشأن أي مشكلة قد تواجهها سواء كنت طالبًا أو ولي أمر، توفير جميع المعلومات المتعلقة بالمدارس وتكاليفها بشكل شامل، إمكانية التقديم لعدة مراحل تعليمية مختلفة، بدءًا من الصف الأول الابتدائي وصولًا إلى الثانوية العامة، ومن خلال التقرير التالي كيفية التسجيل إلكترونيا والأوراق المطلوبة.

موعد التقديم لـ رياض الأطفال

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بواسطة الإنترنت في المدارس الرسمية والرسمية للغات، يمكن للأهل القيام بعملية التقديم في الفترة الممتدة من (1:30) من يونيو المقبل.

شروط التقديم لمرحلة رياض الاطفال

وضعت وزارة التربية والتعليم معايير جديدة التقديم لـ رياض الأطفال للعام 2023-2024 في المدارس الرسمية والرسمية للغات كالتالي:

تم تحديد الحد الأدنى لعمر الأطفال المؤهلين للتسجيل من 4 إلى 6 سنوات. وذلك في الفترة من الأول من أكتوبر 2023، مع مراعاة تاريخ 1 أكتوبر 2023 كنقطة احتساب للعمر. يتم قبول الأطفال الأكبر سنا بناءً على الإتاحة المتاحة في كل إدارة تعليمية، وسيتم اختيارهم أونلاين.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في رياض الأطفال للأبناء

للتقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024، يجب توفر الوثائق التالية:

تعبئة وطباعة الاستمارة الإلكترونية للتقديم عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

شهادة ميلاد حديثة للطفل، بالإضافة إلى صور منها.

صورة سارية لبطاقة الهوية الشخصية للأب والأم.

8 صور شخصية بحجم 4×6.

وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة مصدقة من عقد الإيجار بتاريخ سابق، مع إحضار الأصل للاطلاع.

ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم، وإحضار الطوابع الصحية المطلوبة على دفتر التأمين الصحي وفقًا لسنة ميلاد الطفل، بالإضافة إلى صورة منها.

يجب حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول، وفي حالة سفر الأب يمكن للأم تقديم الأوراق، أما في حالة الطلاق يجب تقديم وثيقة تثبت الولاية التعليمية للأم.

في حالة وفاة الوالد (ولي الأمر)، يجب تقديم شهادة الوفاة أثناء عملية التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي الجديد.

خطوات التقديم لـ رياض الأطفال إلكترونيًا

يمكن لأولياء الأمور تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال عن طريق اتباع الخطوات التالية بسهولة: