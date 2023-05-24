كيف أبحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية؟ تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf عبر spa.gov.iq

كيف أبحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية؟ يعد ذلك السؤال من الأسئلة المنتشرة بالوقت الحالي بين الراغبين في العراق بالوقت الحالي من أجل معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي اعلنت عن توفير الدفعة الأولي منها بالساعات القادمة وكشفت الوزارة عن طرح الدفعة الثانية خلال نهاية الشهر وحتي الأن لم يتم اصدار الدفعة وجاري العمل عليها توفير الكشوفات ونحن نتواجد مع حضراتكم لتوفير كافة التفاصيل الخاصة للحصول علي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf عبر spa.gov.iq.

كيف أبحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية؟

ترددت عدة أسئلة داخل دولة العراق ، وكان من أكثر الأسئلة شيوعا كيف يمكنني البحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية ، وقدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أسماء منها الدفعة التاسعة ، و وكانت الوزارة قد صرحت في وقت سابق بأنها ستقدم أسماء الدفعة التاسعة على عدة دفعات ، حيث وردت أسماء pdf في قوائم جميع المحافظات ، حيث يمكنك مراجعة اسمك في قوائم الرعاية الاجتماعية التي تم إصدارها ، في في حالة عدم العثور على اسمك وزيارته من قبل الأخصائي الاجتماعي ، يجب عليك انتظار الوجبات التالية ، وخلال الفقرات الحالية نشرح لك خطوات الاستعلام.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf

اولا علي المواطنين الدخول علي موقع وزارة الشؤون الاجتماعية للتعرف على الدفعة الجديدة التي تم اصدارها.

للتعرف على الدفعة الجديدة التي تم اصدارها. انقر فوق تحديد إرسال.

انقر فوق الرعاية الاجتماعية، ثم حدد الأسماء المضمنة.

املأ المعلومات الشخصية المطلوبة واكتبها في الأماكن المخصصة.

تحديد اختيار معرفة الاسماء الجديدة المدرجة.

ظهور جميع اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

ما هي الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة