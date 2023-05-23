“مهرجان التوفير ” عروض كارفور مصر لشهر مايو 2023، نقدم لكم، أيها محبو عالم التسوق، هذه العروض من كارفور مصر عبر موقع مصر فايف. يوفر كارفور مصر في جميع فروعه الهايبر والماركت بجمهورية مصر العربية عروضاً وتخفيضات وخصومات على جميع المنتجات والسلع خلال شهر مايو 2023، تصفح أحدث عروض كارفور على الموقع.

“مهرجان التوفير ” عروض كارفور مصر لشهر مايو 2023

يستمر العرض الخاص بـ كارفور مصر في عام 2023 حتى الرابع من شهر يونيو 2023 على كلٍ من الأصناف الغذائية، المنتجات الألبانية، الدواجن، الأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة، الفواكه والخضروات، وكذلك المنظفات المنزلية، والأقمشة الورقية ومنتجات رعاية الأطفال. حيث يشعر هذا العرض تحت عنوان “مهرجان التسوق كارفور” بتوفير يصل إلى 50 في المائة.

تشمل عروض كارفور 2023 كلاً من الأجهزة المحمولة، اللاب توب، الطابعات، التابلت، وحدات وكروت الذاكرة، الإكسسوارات المحمولة والحواسب الشخصية، فضلاً عن الشاشات، الهواتف المحمولة، فلاتر المياه، والأجهزة المنزلية مثل الغسالات، الثلاجات، والفرن الكهربائي. كما تشمل العروض السماعات اللاسلكية، المكانس، المكواة بالبخار، والعجان الكهربائي.

تضمنت عروض كارفور مصر تخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأدوات المنزلية المصنوعة من البلاستيك، وحزم الأواني والطقم الطهي المصنوعة من مواد مختلفة مثل الجرانيت والألومنيوم والأستالس والتيفال والنوفال والسيراميك والبيركس. فضلاً عن ذلك، فإن التخفيضات تتضمن السجاد والمشايات والستائر والملايات والمفروشات والمراتب، وأيضاً أطقم الحدائق والبرجولات واللمبات الليد، والملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والأحذية وألعاب الأطفال، مع جميع المستلزمات الأخرى المتوفرة في فروع كارفور المختلفة، لتشمل كافة احتياجات المصايف وغيرها من المنتجات والأجهزة المنزلية المستخدمة يومياً.

أكدت مؤسسة ماجد الفطيم توفر العديد من الخصومات على مختلف المنتجات والسلع في جميع أقسام الهايبر والماركت، عن طريق عروض كارفور 2023 الدائمة على مدار العام، والتي يتم تقديمها أيضًا في فروع كارفور في الإسكندرية.

تقدّم كارفور خصومات خاصة عند شراء المنتجات والسلع باستخدام بطاقة الفيزا أو تطبيق ماي كلوب، وهذه العروض متاحة في جميع فروع كارفور الهايبر والماركت حتى نفاد الكمية وحتى يتم تقديم عروض جديدة.

أفضل عروض كارفور مصر 2023

تتواصل عروض كارفور في مصر اليوم حتى الرابع من يونيو عام 2023، مقدمةً خصومات حصرية. ومن الممكن الاستفادة من جميع المنتجات والعروض عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، كما يمكن شراؤها من خلال فروع كارفور الهايبر والماركت حتى نفاذ الكمية. ويتاح توصيل جميع السلع والمنتجات حتى باب المنزل، مع إمكانية الدفع عند استلام السلع والمنتجات والأجهزة.

أكدت كارفور على توفير خدمة توصيل الطلبات الطازجة في نفس اليوم، وذلك من خلال التوصيل السريع، وذلك في إطار مهرجان التوفير “CARREFOUR SHOPPING FESTIVAL” الذي يوفر خصومات تصل إلى50% .

عروض كارفور علي الشاشات

سوف تجد في جميع متاجر كارفور في مصر العروض الأفضل على الشاشات، حيث يتم عرض التخفيضات على جميع أحجام الشاشات بين 32 بوصة و65 بوصة وعلى كل من شاشات LED-LCD وشاشات Smart.

عروض كارفور اليوم

أفادت كارفور اليوم بتوفر عروض حصرية وخصومات بالإضافة إلى الحصول على قسائم شراء من خلال نقاط نظام ماي كلوب وذلك طوال اليوم، ويمكن الإطلاع على مجلة عروض كارفور 2023 للمزيد من التفاصيل.