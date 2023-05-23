رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين الجدد بمعاش تكافل وكرامة 2023 عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي، يبحث الكثير من المواطنين علي مؤشرات البحث في جوجل يوميًا علي رابط الإستعلام عن أسماء المستفيدين والمقبولين الجدد بمعاش تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي الإلكتروني علي شبكة الأنترنت وذلك بعد الأنباء المتداولة بقبول أسماء جديدة في معاش تكافل وكرامة في إطار خطة الدولة بالعمل علي الحماية الإجتماعية للفئات التي ينطبق عليها شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة 2023

ويعد معاش تكافل وكرامة ضمن برامج الحماية الإجتماعية التي توجهها الدولة لدعم الأسر الأولي بالرعاية والأشخاص غير الخاضعين بمظلة التأمين الإجتماعي وأيضا زوي الهمم ومحدودي الدخل والأرامل والمطلقات وكبار السن وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلامِ عن الأسماءِ المستفيدة والمقبولين الجدد في برنامجِ تكافلِ وكرامةِ بالرقمِ القوميِ 2023.

رابط الاستعلام عن الأسماء المقبولين الجدد في تكافل وكرامة

وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن أسماء المقبولين الجدد في معاش تكافل وكرامة ” الضمان الإجتماعي”، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الإجتماعي.

ثانيًا: ثم الدخول علي أيقونة ” معاس تكافل وكرامة”.

ثالثًا: ثم عليك كتابة الرقم القومي.

رابعًا:ثم النقر علي أيقونة بحث أو استعلام.

خامسًا: الإنتظار ثواني حتي تعلن وتظهر النتائج.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن البدء في صرف المعاشات للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في شهر مايو سيكون في منتصف الشهر، وسيتم صرفها يوم الإثنين الموافق لـ 15 مايو الجاري وتستمر عمليات الصرف خلال الساعات القادمة سواء من مكاتب البريد أو الشوون الإجتماعية أو من خلال ماكينات الصرف الآلي.