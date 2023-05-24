Moss كم يبلغ معاش تكافل وكرامة 2023!!.. نقدم لكم أسماء المقبولين الجدد بمعاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وهذا هو رابط الاستعلام

تم تفعيل رابط التسجيل في معاش تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بالرقم القومي فقط لتسهيل التسجيل على المواطنين، حيث تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالوزارة يسمح للأفراد بتقديم طلب التسجيل في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، يستفيد من هذا البرنامج حوالي 5.2 مليون أسرة، ويتم صرف قيمة الدعم في منتصف كل شهر في ال15 من كل شهر ميلادي، ومن خلال التقرير التالي كيفية التسجيل في البرنامج.

تفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة

لتفعيل فيزا ميزة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة 2023، يجب على المستفيد القيام بالخطوات التالية:

الاتصال بالخط الساخن 19680 والاستماع إلى إرشادات موظف خدمة العملاء في البنك. سيقدمون لك التوجيهات اللازمة لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة. في حالة عدم معرفتك بكيفية تفعيل البطاقة، يمكنك زيارة وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من مكان سكنك. سيتولى الموظف في الإدارة الاجتماعية تفعيل الباركود الموجود على البطاقة فيزا بدعم فني. بعد ذلك، سيتم تنشيط فيزا ميزة وستتمكن من سحب الأموال بعد ذلك.

حالات يتعذر فيها صرف معاش تكافل وكرامة

يتعذر صرف الدعم المالي “تكافل وكرامة” في حالة توافر الظروف التالية:

امتلاك أرض زراعية بمساحة نصف فدان أو أكثر.

استئجار أرض زراعية بمساحة فدان أو أكثر.

امتلاك عقارات أخرى غير المسكن، أوامتلاك محلات تجارية مسجلة أو غير مسجلة، أو امتلاك ثلاثة رؤوس ماشية أو أكثر للتجارة.

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي والاشتراك في التأمين الاجتماعي.

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدون اشتراك تأميني ويتلقى دخلاً شهريًا يزيد عن 1600 جنيه للأسرة المكونة من أربعة أفراد.

الامتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، مع ذكر قيمة المشروع.

الحصول على معاش من قطاعات القطاع الخاص أو العام أو الحكومي أو الجيش أو الشرطة بنفس الشخص المتقدم.

الحصول على معاش بقيمة 500 جنيه أو أكثر كمستفيد.

رابط التسجيل في معاش تكافل وكرامة

لمحاولة التسجيل لأول مرة في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية: