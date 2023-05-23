“من هنا” رابط فحص الـ 100 دولار بالمنحة القطرية .. شروط التسجيل في المنحة وخطوات الحصول عليها

ارتفعت مؤشرات البحث في الساعات الأخيرة عن رابط فحص الـ 100 دولار، وذلك بالتزامن مع وصول السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عقب تصاعد الأحداث التي رحل على إثرها أكثر من 30 مواطن وأصيب العشرات معظمهم من النساء بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

رابط فحص الـ 100 دولار

رابط فحص الـ 100 دولار هو عبارة عن رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء المشمولين بالدعم القطري، والذي يصرف لنحو 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بشكل شهري ويكون قيمته 100 دولار.

ويقدم هذا الدعم بعد فحص حالة الأسر المتعثرة وميسورة الحال المتقدمة من خلال الرابط ليتم صرف الاعانات لأكثر استحقاقاً.

وقم تم صرف الدعم الخاص بشهر إبريل في منتصفه، وبالتحديد في اليوم الحادي عشر من ابريل مما يجعل الكثير من المواطنين في انتظار اعلان الرابط بشكل رسمي من خلال اللجنة القطرية، ففور اعتماده يتم اتاحته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فهو الآن غير مفعل ولا يمكن زيارته.

طريقة الحصول على فحص الـ 100دولار

وقد حرص السفير محمد العمادي على الذهاب الى غزة على الفور بعد تصاعد الأحداث التي رحل على إثرها أكثر من 30 مواطن وأصيب العشرات معظمهم من النساء بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ليقوم بجولة في مدينة حمد السكنية رضت للقصف المباشر خلال تصاعد للأحداث بين المقاومة والجيش الاسرائيلي في العدوان الأخير، وقد استمرت تلك الأوضاع لمدة 5 أيام قبل أن يتم وقف إطلاق النار.