“عروض كارفور الجبارة” عروض كارفور على الشاشات والثلاجات والسلع الغذائية بخصومات تصل إلى 70%، أعلنت شركة كارفور عن أهم مفاجأتها في مهرجان الصيف، حيث تقدم خصومات وتخفيضات حصرية على جميع منتجاتها وسلعها، وذلك خلال مهرجان التوفير الخاص بها، وستبدأ هذه الحملة من يوم الثلاثاء 23 مايو 2023 وتستمر حتى يوم الأحد 4 يونيو 2023. لقد أصبح الكثير من عملاء كارفور ينتظرون عرض الصيف الرائع حيث توفر الشركة عروض ضخمة وتخفيضات هائلة، تصل إلى 70٪ على عدد من السلع والأجهزة والأدوات المنزلية ومنتجات البقالة، والذي سيكون متاحًا حتى يوم 4 يونيو 2023.

“عروض كارفور الجبارة” عروض كارفور على الشاشات والثلاجات والسلع الغذائية بخصومات تصل إلى 70%

تميزت عروض كارفور الجديدة لفصل الصيف بشعار “مهرجان التوفير” بكبير الخصومات على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، مثل الثلاجات والغسالات والتلفزيونات والأدوات المنزلية والمنظفات، وتمتاز هذه المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث توفر كافة احتياجات المنزل، وتتوفر عروض كارفور الجديدة في جميع فروعها حتى 4 يونيو.

عروض كارفور لشهر مايو 2023 من اليوم وحتى 4 يونيو 2023

نجحت السلاسل الخاصة بمتاجر كارفور في مصر في كسب ثقة العملاء منذ بدايتها، وذلك بما تقدمه من منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية مناسبة للجميع. بالإضافة إلى ذلك، تقدم كارفور عروض وتخفيضات حصرية على مجموعة واسعة من السلع، مما جعلها الوجهة الأولى للتسوق في مصر. والآن نتعرف على أفضل عروض كارفور الجديدة.