مهما كان دخلك قدم الآن على شقق الإسكان الاجتماعي .. محدود ومتوسط وفوق المتوسط shmff.gov.eg

تُعَدُّ مبادرة شقق الإسكان الاجتماعي مِن بين المشروعات الوطنية التي يتزايد الإقبال عليها بصورةٍ متزايدةٍ من قِبَل المواطنين، وذلك لأنها مُتاحة في جميع أنحاء المحافظات المصرية وتُوفِر وِحَدات سكنية بأسعارٍ مُعقولة للطبقتين المتوسطة والمحدودة الدخل، إضافةً إلى ذلك، فهي توفر ضمانات وتُعامَل مباشرةً بدون وسطاء أو سماسرة، ومن خلال التقرير التالي موعد فتح باب الحجز وأماكن الوحدات السكنية ومقدم كل منها.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

سيتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي في عام 2023، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم أسر الضحايا والمصابين من المواطنين نتيجة العمليات الإرهابية، تم تحديد فترة حجز الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي لتكون من 15 مايو إلى 15 يونيو 2023، وسيكون من واجب المتقدمين دفع المصروفات الإدارية اللازمة.

حجز وأسعار الوحدات السكنية في شقق الإسكان

تم تنفيذ مشروع شقق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية مكتملة التجهيز تتألف من غرفتين نوم وصالة، أو ثلاث غرف نوم وصالة. تتراوح مساحة الشقة بين 75 و 90 متر مربع. تُقدَّم هذه الوحدات بسعر التكلفة للشباب فقط، بدعم مباشر يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه. يتم سداد الأقساط المستحقة على الشقة على مدى فترة تمتد لمدة 20 عامًا، عن طريق الحصول على تمويل عقاري.

يتم توفير خيارات حجز وأسعار الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي حسب كل محافظة على النحو التالي:

الفيوم:

شقق بمساحة 90 متر مربع بسعر 194 ألف جنيه. مقدم حجز يبلغ 15 ألف جنيه. مصاريف إدارية بقيمة 200 ألف جنيه. تتواجد الشقق في مناطق دمشقين وهوارة المقطع وشدموه.

المنيا:

شقق بمساحة 90 متر مربع بسعر 194 ألف جنيه. مقدم حجز يبلغ 15 ألف جنيه. مصاريف إدارية بقيمة 200 ألف جنيه. تتواجد الشقق في مناطق المطاهرة وسمالوط.

أسيوط:

شقق بمساحة 90 متر مربع بسعر 194 ألف جنيه. مقدم حجز يبلغ 15 ألف جنيه. مصاريف إدارية بقيمة 200 ألف جنيه. تتواجد الشقق في مناطق أبوتيج البداري ديروط، ساحل سليم، منفلوط ومنقباد.

سوهاج:

شقق بمساحة 90 متر مربع بسعر 194 ألف جنيه. مقدم حجز يبلغ 15 ألف جنيه. مصاريف إدارية بقيمة 200 ألف جنيه. تتواجد الشقق في منطقة أخميم الجديدة.

قنا:

شقق بمساحة 90 متر مربع بسعر 194 ألف جنيه. مقدم حجز يبلغ 15 ألف جنيه. مصاريف إدارية بقيمة 200 ألف جنيه. تتواجد الشقق في مناطق أبو تشت، نجع حمادي، الحلفايا، الوقف، قوص، قوص العليقات وقوص خزام.

الأقصر: