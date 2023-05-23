natiga4dk : رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادى امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واعلنت الوزارة ان عملية الامتحانات لم تشهد حالات غش وكانت الامتحانات منظمة بجميع المحافظات، وحالياً تعمل الوزارة علي توفير النتيجة الخاصة بالكثير من المحافظات بالوقت الحالي وجدير ان الامتحانات بجميع المحافظات لم تكن موحدة ولم يبدء طلاب الاعدادية مع بعضهم البعض، وبالوقت الحالي الكثير من الطلاب تترقب الحصول علي النتيجة الخاصة بالشهادة الاعدادية .

وجدير أن نسبة نجاح العام الماضي وصلت في العديد من المحافظات بالترم الثاني إلي 90% و٨٦.٣٥% في العديد من المحافظات وكانت نسب النجاح مرتفعة للغاية وهذا العام أعلنت مصادر داخل الوازرة عقب انقعاد مؤتمر بين وزير التربية والتعليم واكد ان نسب النجاح مرتفعة عن السنوات الماضية وسوف يتم توفير النتيجة الخاصة بالشهادة الاعدادية في الشهر الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023

وستيطع جميع طلاب وأولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الان بدون اي عناء من خلال اتباع الخطوات المتوفرة بالاسفل وجاري حالياً الانتهاء من عملية تصحيح الاوراق ورصد درجات طلاب الصفوف الاعدادية بجميع المحافظات .