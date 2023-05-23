“رابط منصة مظلتي” للحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

يريد كثير من الأناس أن يتعرفوا على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ، فقد أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فتستطيع أن تستعلم عنها بكل سهولة من خلال شبكة الإنترنت، فقط كل ما عليك هو الانتقال إلى موقع وزارة العمل الإلكتروني، ومن ثم السير على جميع الخطوات اللازمة الخاصة بالاستعلام عن النتيجة، ومن الجدير بالذكر أن التسجيل في الرعاية الاجتماعية يكون بحاجة إلى عدة شروط لازمة في المتقدم، سوف نتعرف عليها فيما يلي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل أنه يمكن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بكل سهولة الآن، بواسطة السير على حملة الخطوات التالية:

أولًا: توجه لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

ثانيًا: انتقي عبارة “الرعاية الاجتماعية” التي توجد أمامك.

ثالثًا: انتقي عبارة “الاستعلام عن الوجبة التاسعة” التي توجد أمامك.

رابعًا: سجل كل البيانات المرادة منك بشكل صحيح، وكذلك بدقة.

خامسًا: انقر على كلمة “استعلام”، ومن ثم سوف تظهر أمامك الاسماء الخاصة بالمقبولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

لكي تتمكن من التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، اطلع على كافة الشروط اللازمة للتسجيل، التي يكون أبرزها: