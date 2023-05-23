“مبروك للجميع” رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 باسم الطالب فقط!!

عملت الوزارة المختصة بالتربية والتعليم على التوضيح في ما يخص أمر نتيجة طلاب الصف السادس الإبتدائي لعام 2023 الترم الثاني، حيثُ أعلنت أن ظهور النتيجة سوف يكون فور إكمال المعلمين التصحيح وكذلك المراجعة لأوراق الامتحانات، بالإضافة إلى أن المرحلة الأخيرة في التصحيح هي الرصد لكافة درجات الطلاب، كما أنه أوضح أيضاً الإعلان عن النتيجة سوف يتم توثيقه إلكترونياً لاستعلام الطلاب فور ظهورها.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

المديرية الخاصة بالتربية والتعليم قامت بإتاحة الموقع الخاص بالتربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة وبعد زيارته يجب تنفيذ خطوات متتالية للتمكن من الدخول على الموقع والاستعلام عن النتيجة، ولذلك الأمر نوضح لكم الرابط الخاص بنتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي وكذلك خطوات الاستعلام والتي هي تتمثل في: