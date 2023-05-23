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“مبروك للجميع” رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 باسم الطالب فقط!!
عملت الوزارة المختصة بالتربية والتعليم على التوضيح في ما يخص أمر نتيجة طلاب الصف السادس الإبتدائي لعام 2023 الترم الثاني، حيثُ أعلنت أن ظهور النتيجة سوف يكون فور إكمال المعلمين التصحيح وكذلك المراجعة لأوراق الامتحانات، بالإضافة إلى أن المرحلة الأخيرة في التصحيح هي الرصد لكافة درجات الطلاب، كما أنه أوضح أيضاً الإعلان عن النتيجة سوف يتم توثيقه إلكترونياً لاستعلام الطلاب فور ظهورها.
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023
المديرية الخاصة بالتربية والتعليم قامت بإتاحة الموقع الخاص بالتربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة وبعد زيارته يجب تنفيذ خطوات متتالية للتمكن من الدخول على الموقع والاستعلام عن النتيجة، ولذلك الأمر نوضح لكم الرابط الخاص بنتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي وكذلك خطوات الاستعلام والتي هي تتمثل في:
- القيام بتحديد هنا والدخول عليه لكي تكون متواجد بالموقع الخاص بنتيجة الصف السادس الإبتدائي.
- ومنها عليك القيام بخطوة تحديد الخدمات المقدمة للطلاب بالموقع.
- ومن ثم أتجه لتحديد نتيجة المرحلة التعليمية التي تريد أن تستعلم عنها، والتي هي سنوات التعليم النقل والتي تكون مراحل التعليم الأساسي.
- عليك تدوين كل ما يحتاج له الموقع من معلومات، والتي هي رقم الطالب القومي وتوضيح أي مرحلة بها بالدراسة.
- بالإضافة إلى تدوين الصف الدراسي الذي به وكذلك فصلك وتوضيح العام.
- وفي حين الإنتهاء من تدوين جميع ما تطلب منك من معلومات عليك أن تنقر فوق عرض، وفي نفس الوقت سوف تجد أمامك كل ما يتعلق بنتيجة الطالب الذي استعلمت عنه موضحاً جميع درجات الطالب لكل مادة.