رابط استمارة التقديم في وظائف طيبة كربلاء العراق 2023 التسجيل إلكتروني، حيث أعلنت الشركة البريطانية Copperchas خلال الساعات الماضية عن وظائف شاغرة للراغبين بالتقديم للمواطنين بالعراق بالوقت الحالي، وجدير أن شركة Copperchas هي التي قامت بتنفيذ مطار كربلاء الدولي، وتم الانتهاء منه خلال الاشهر الماضية ورسمياً تم فتح باب التقديم للتعيين في وظائف مطار كربلاء الدولي في العراق، بعد اعلان فتح التطبيق الالكتروني لشغل وظائف طيبة كربلاء العراقية ، يوم الاثنين 22 ايار 2023 ، واعلنت الشركة الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف من الجنسين ، وأعلنت طيبة كربلاء أن التقدم لهذه الوظائف سيتم إلكترونيا عبر رابط إلكتروني تم تفعيله أمس للتقدم لهذه الوظائف.

وظائف teebatkarbala.iq العراق 2023

اعلنت شركة طيبة كربلاء العراقية ان عملية التسجيل الالكتروني لوظائف مطار كربلاء ستستمر حتى 6-20-2023 ، كما اعلنت الشركة انها اطلقت استمارة الكترونية للتسجيل في هذه الوظائف ، كما تم الاعلان رسميا عنها من قبل الشركة التي ستنشئ مكاتب لاستقبال طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في التقدم لهذه الوظائف. كما أعلنت الشركة عن الوظائف المطلوبة بالمطار وهي:

وظيفة فني أو حرفي.

وظيفة فرد أمني.

وظائف اختصاصات هندسية.

وظائف إداري مالي.

رابط استمارة التوظيف في طيبة كربلاء

ويمكن الان للجميع المواطنين بالعراق الان القيام بالتقديم في وظائف طيبة كربلاء العراق 2023 وسوف نتيح خطوات التقديم في هذه الوظائف من خلال زيارة موقع teebatkarbala، حيث سيتيح الرابط السابق خدمة الإطلاع على الاستمارة الإلكترونية وكتابة جميع البيانات الخاصة بها علي الجميع الراغبين اتباع الخطوات المتوفرة بالموقع للتقديم في الوظائف.

بيانات استمارة التوظيف

تحتوي الاستمارة الإلكترونية التي تم إطلاقها للتسجيل في وظائف مطار كربلاء العراق على مجموعة كبيرة من البيانات التي يجب على المتقدم أن يكون بكتابتها، ومن هذه البيانات:

الاسم رباعي.

تاريخ الميلاد.

محل الميلاد.

اسم الأم.

الجنس.

الحالة الاجتماعية.

رقم الهاتف.

عنوان السكن.

المستمسكات.

الشهادات الدراسية.

شروط التعيين في وظائف مطار كربلاء

هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها في الراغبين في التسجيل في وظائف طيبة كربلاء العراق 2023، وهذه الشروط هى: