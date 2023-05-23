خطوة بخطوة .. استعلام عن مخالفات المرور مجانًا عبر موقع النيابة العامة 2023

أتاحت بعض الجهات الحكومية والإدارة العامة المسؤولة عن كافة أمور المرور، حيثُ يتعرض الكثير من المواطنين إلى الكثير من المخالفات أثناء السير بالمواصلات ويتم تحديدها من خلال المرور وكذلك يتحدد قيمة الضريبة المفروضة على هذه المخالفة، ولقد يجد عدد كبير من المواطنين والسائقين صعوبة كبيرة بالتوجه إلى وحدات المرور الموجودة في المنطقة و التساؤل عن المخالفة، ومنذ فترة قصيرة تم إتاحة إمكانية الدخول والاستعلام عن هذه المخالفات بواسطة الموقع الرسمي للنيابة العامة وبعض المواقع الاخري.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

يتم الدخول إلى أي من المواقع المخصصة للمرور عبر بوابة مصر وكذلك مرور مصر بالإضافة إلى البوابة الرئيسية المتخصصة بأمور المخالفات للنيابة العامة، يستطيع المواطن الدخول وإتمام كافة الخدمات المتعلقة بالمرور مثل تجديد أي رخصة مركبات والتظلم والمخالفات والاستعلامات بجميع أشكالها من هنا.

خدمات المرور والمخالفات إلكترونياً

إحدى أهم الخدمات التي عملت وحدات المرور على توفيرها إلكترونياً لكثرة المتوجهين لاستخدامها هي معرفة استعلام جميع السائقين عن المخالفات بشكل سريع وإلكتروني، ويتم الإستعلام من خلال بعض المراحل البسيطة السريعة عبر موقع المرور النيابة العامة بهذه الخطوات :