استعلم عنها فورا.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 “بالألوان الاربعة” من بوابة التعليم الاساسي

الالاف من الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية يبحثون بكثافة حول نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 التي تعد أحد أهم النتائج التي تشغل بال أولياء الأمور خاصة في ظل التعديلات التي شهدتها المناهج خلال الفترة الماضية، وعبر بوابة التعليم الاساسي يمكنك الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس فور الاعلان عن اعتمادها بشكل رسمي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 مرتفعة إلى حدا كبير بعدما جائت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وفقا لما تم تدريسه على مدار العام الدراسي، وقريبا ووفقا لتصريحات وزارية سيتم الكشف عن نتيجة الرابع الابتدائي في كافة المدارس من خلال كشوفات معلقة في فناء المدرسة به أسماء كافة الطلاب ونتائجهم، كما سيتم رفعها عبر بوابة التعليم الاساسي ليكون من السهل على الطلاب الحصول عليها، وذلك وفقا لتلك الخطوات:

قم بزيارة بوابة التعليم الاساسي.

قم بالدخول إلى الخدمات الالكترونية واختيار نتائج الطلاب.

اختر نتائج صفوف النقل الابتدائية.

حدد نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والعام الدراسي.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بالألوان فورا في كل المواد.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان 2023

ووفقا للسياسة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم منذ سنوات ستعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالألوان “الازرق، الاخضر، الاصفر، الاحمر”، وكل لون يحمل دلالة معينة، حيث

تكون نتيجة الطالب على شكل لون يعبر عن مستواه، كما يلي.

– اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من (85 لأقل 100).

– اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (85-65).

– اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من (50 لأقل 65).

– اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من (1 لأقل من 50).