Reward يابختك لو انت منهم.. بداية صرف مكافأة 1000 جنيه للموظفين العاملين بهذه الهيئة قبل عيد الاضحى

قرار صرف مكافأة 1000 جنيه للموظفين يأتي كخطوة لتسهيل ظروف العاملين في الجامعة ومساعدتهم في تحمل تكاليف المعيشة، يهدف هذا القرار إلى إضفاء البهجة والسرور على حياة الموظفين وعائلاتهم، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة العملية التعليمية، بهدف تعزيز سير العمل بالجامعة وتطويره، وجاء ذلك القرار لصالح العاملين بالتعليم العالي سواء الأزهر أو العام وإليكم تفاصيل.

مكافأة 1000 جنيه للموظفين بالأزهر

بمبادرة من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، تم اتخاذ قرار بصرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لجميع العاملين في الجامعة، سواء كانوا موظفين أو عمالًا، وذلك كتكريم لإنتهاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، لكي يحق للفرد استلام هذه المكافأة، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط كالتالي:

وتشمل الحضور الفعلي خلال الفترة من 1 فبراير إلى 15 مايو.

كما سيتم صرف المكافأة للموظفين المنتدبين للجامعة خلال فترة الانتداب.

وأيضًا للموظفين المحالين للمعاش بعد الخدمة الفعلية خلال الفترة المشار إليها.

سيتم الصرف للأشخاص الذين يحصلون على إجازة جزئية وفقًا لنسبة حضورهم الفعلي في العمل.

وسيتم الصرف للأشخاص للعاملين في المستشفيات التابعة للجامعة من الميزانيات المخصصة لكل مستشفى وفقًا لعملهم،

وسيتم صرفها للعاملين في الأول من يونيو 2023.

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قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منح مكافأة قدرها 1000 جنيه لأعضاء هيئات التدريس العاملين في الجامعات الحكومية، تكريمًا لدخول عيد الأضحى المبارك، سيتم صرف هذه المكافأة للموظفين مرة واحدة فقط، وان يتم صرف أي مكافآت أو مبالغ إضافية إلا بعد قرار من مجلس الإدارة، بعد التأكد من توفر الأموال اللازمة في الصندوق وتطبيق الشروط والضوابط التي وافق عليها المجلس سابقًا.