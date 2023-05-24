“نتائج 1 إعدادي” روابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس لكل المحافظات عبر موقع وزارة التعليم

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس من أهم النتائج المرتقب الاعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة، حيث تم الانتهاء من أغلب اعمال التصحيح وخاصة في محافظة القاهرة والشرقية وأسوان والمنيا وسوهاج، ومن المتوقع أن يتم البدء فى أعمال تدقيق وتجميع الدرجات خلال الأسبوع الجاري ليتم اعلان نتائج الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني في المدارس التابع لها الطالب وسيتم رفعها على بوابة نتائج التعليم الأساسي ليتمكن طلاب أولي اعدادي من معرفة درجات نهاية العام من خلال الرقم القومي الخاص بالطالب والموجود في شهادة الميلاد من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة .

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

تعد امتحانات نتائج الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني من أهم النتائج المرتقب ظهورها في القريب العاجل وسط قلق وتوتر من جانب الآلاف من طلاب وطالبات أولي اعدادي في مستوي جميع المحافظات، خاصة بعد واقعه سرقة 500 ورقة اجابه بأحد مدارس الشيخ زايد لتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها تعمل على قدم وساق لسرعه الكشف عن ملابسات الواقعة، كما أكدت أنها تضع مصلحة الطالب نصب أعينها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عاجلا، كما أكدت أن جميع مراكز التصحيح تتوخي الدقة في أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات لضمان عدم تعرض أي طالب للظلم وحصوله على جميع درجاته المستحقة.

نتائج الصف الأول الإعدادي 2023 وزارة التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن محافظة القاهرة سوف توفر رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي من خلال بوابة التعليم الأساسي لطلاب وطالبات محافظة القاهرة فقط من خلال الخطوات التالية:

اولا افتح بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثانيا ادخل على ايقونه الخدمات التعليمية.

اختر نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي.

اكتب بيانات الطالب من الرقم القومي.

اختر نتائج الصف الأول الإعدادي.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

اختر العام الدراسي 2022/2023.

انقر على زر عرض النتيجة.

كما يمكنك الاتصال على الخط الساخن على رقم 09000100 من أي رقم أرضي وتسجيل بيانات الطالب من الاسم الرباعي والرقم القومي والاستماع إلى نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 محافظة القاهرة الترم الثاني.