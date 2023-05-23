” نتيجتك هُنا “.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد برقم الجلوس والاسم portsaid.gov.eg عبر موقع التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد، تصدرت عمليات البحث علي مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية فور الإعلان عن إعتمادها رسميًا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وخلال الأيام الماضية ونستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد عبر موقعكم الموقر البديل الإخباري وكيفية الحصول علي النتيجة بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، في منشور لها منذ قليل، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سوف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء في مكتبه بالديوان العام بعد عرض النتيجة النهائية عليه من وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالمحافظة، مشيرة إلي أن محافظ الأقليم اللواء عادل الغضبان سوف يقوم بتكريم العشرة الأوائل من طلاب الشهادة الإعدادية مساء اليوم أيضآ تقديرًا لتفوقهم العلمي خلال مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد

ونقدم لكم متابعينًا الأعزاء في محافظة بورسعيد خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع محافظة بورسعيد الإلكتروني.

ثانيًا: ثم عليك النقر علي أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: ثم عليك القيام بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعًا: وعليك النقر علي كلمة استعلام أو بحث لمعرفة النتيجة.

ونتابع معكم لحظة بلحظة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بالبوابة الإلكترونية لمعرفة النتيجة التي يترقبها ألاف الطلاب في المرحلة الإعدادية.