توضيح عاجل من ” خدمة المستفيدين” بشأن موعد صرف رواتب حساب المواطن 1444

أعلنت خدمة المستفيدين بالمملكة العربية السعودية عن توضيح هام بشأن موعد صرف رواتب حساب المواطن 1444، والذي يجب على كافة المستفيدين من الدعم معرفته بشكل واضح، وبالتالي فقد يمكنك أن تتابع الأسطر القادمة لمعرفة التوضيحات والشروط المعلنه من الوزارة، والقيام بها على أكمل وجه حتى يستمر الدعم.

موعد صرف رواتب حساب المواطن

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية موعد معين، يتم فيه صرف رواتب حساب المواطن بشكل شهري على أن يكون هذا الموعد هو 10 من كل شهر، ووضحت أيضا الوزارة بأنه يجب على المواطنين الالتزام بتلك المواعيد بشكل رسمي، حتى يتم الانتهاء من عمليات الإيداع، وبالتالي فقد سوف يتم إيداع رواتب شهر يونيو في يوم 11 يونيو 2023 بدلًا من يوم 10، لأنه سوف يكون إجازة رسمية لكافة البنوك.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

توجد بعض الشروط الهامة التي يجب معرفتها بشكل كامل من أجل التسجيل في حساب المواطن، ويمكنك معرفتها عن طريق التالي:

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمره ليس أقل من 21 عام.

يجب على المستفيد أن لا يكون لديه أي دعم حكومي أخر مثل الضمان.

أن يكون راتب المتقدم أقل من الحد المانع لحساب المواطن.

من ضمن الشروط الهامة الأخرى أن يكون المتقدم متوافر لديه كافة الأوراق والمستندات.

متى يتم إيقاف راتب حساب المواطن؟

توجد بعض الأسباب التي من خلالها يمكن أن يتم إيقاف رواتب حساب المواطن والذي من ضمنها التالي: