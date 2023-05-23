ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد portsaid.gov.eg الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية

يواصل الآلاف من أبنائنا الطلاب في المرحلة الإعدادية بمحافظة بورسعيد في البحث علي مؤشرات جوجل عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2023 وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح الإلكتروني لإجابات الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي وإعلان الصفحة الرسمية للمحافظة في بيان له عن إعتماد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بـ محافظة بورسعيد، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء الامتحانات التي انتهت أمس الإثنين في جميع اللجان علي مستوي المحافظة وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد الترم الثاني برقم الجلوس.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد وتكريم الأوائل

وجاء نص البيان المنشور عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد:” أن محافظ بورسعيد سوف يكرم الـ 10 طلاب الأوائل على مستوى المحافظة، وذلك خلال فعاليات اعتماد النتيجة، لتكون محافظة بورسعيد بذلك أول محافظة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية“.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

ومن جانبها قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الدكتورة هالة عبد السلام، أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد خلال العام الدراسي الحالي بلغ 13795 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 6648 طالبة و7147 طالبا بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص، وذلك في 68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، مشيرة إلي أن الطلاب قاموا بأداء الامتحانات بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن، وذلك للعام الثاني على التوالي.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023

وإليكم خطوات الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2023 والتي من المقرر إعتمادها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 من جانب اللواء عادل الغضبان محافظ الأقليم وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: القيام بالنقر علي أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد.

ثالثًا: ثم عليك القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

رابعًا: عليك النقر علي كلمة بحث أو إستعلام لمعرفة النتيجة.

خامسًا: ثم عليك الإنتظار حتي تظهر النتيجة أمامك.