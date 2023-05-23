“رابط التقديم الرسمي”هنا استمارة تقديم على مطار كربلاء 2023 .. سارع في الدخول

قامت أهم شركة في مجال الطيران وهي المنفذة مطار كربلاء الموجود في العراق بالإعلان الرسمي عن توفير فرص كثيرة وفتح باب لجميع الراغبين في التعيين في المطار الدولي العراقي مطار كربلاء، ومنذ لحظة إطلاق هذا الإعلان وتوجه عدد كبير جداً ولأول مرة يحدث في العراق تسارع المواطنين في الفوز بإحدى فرص التعيين الحالية و استلام إحدى الاستمارات التي سيتم توزيعها لتسجل طلب حقيقي بالوظائف لأفراد المحافظات والمدن المختلفة في العراق، حيثُ تم فتح باب التسجيل في التعيينات مطار كربلاء من صباح يوم 22 مايو أي الاتنين السابق، وتن تنزيل قائمة من الشروط وكذلك أسماء الوظائف المتاحة.

استمارة تقديم على مطار كربلاء 2023

يوفر مطار كربلاء وظائف مختلفة متنوعة حتي تتناسب مع الجنسين، وسوف يكون التقديم في البداية إلكترونياً كما أعلنت الشركة المسؤولة عن الوظائف وهذا سيكون عبر رابط وظائف teebatkarbala.iq طيبة كربلاء.

ولقد تم الإشارة إلى أن عملية التقديم بدأت بالفعل منذ يومين على الموقع بالوصول إلى الاستمارة وملأ جميع البيانات وإرسالها مرة أخرى إلى الشركة لتسجيل الطلب، مع التأكيد على أن الاستمارات ستظل متوفرة لجميع المتقدمين لمدة شهر حتى يوم 20 من شهر يونيو القادم 2023.

خطوات التقديم على وظائف مطار كربلاء العراقي

ويمكن التقدم بالدخول إلى الرابط من هنا واختيار الوظيفة المرغوبة وملأ الاستمارة وبعد ذلك إرسالها مباشرة إلى طيبة كربلاء، كما وضحت طيبة أن هناك عدد من الوظائف المناسبة والذي ستنال إعجاب الكثير من المواطنين الراغبين في العمل في المطار وهذه الوظائف كالتالي: