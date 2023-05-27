Now Results موقع نتيجة الشهادة الاعدادية بالرقم القومي 2023 نتائج الصف الثالث الاعدادي بالاسم بوابة التعليم الاساسي

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني يرغب الطلاب في التعرف على موقع نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس، حيث أن الاختبارات قد انتهت في العديد من محافظات الجمهورية ومن ضمنها بور سعيد والقاهرة حيث قد مرت تلك الامتحانات بسلام وبدون حدوث أي مشاكل أو عوائق كذلك تم السيطرة على محاولات الغش أو تسريب الامتحانات بين الطلاب، ولا زالت بعض المحافظات تؤدي الاختبارات في الفترة الحالية حيث أن امتحانات الترم الثاني من المفترض أن تنتهي في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالرقم القومي

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حيث أن الاختبارات قد بدأت في اليوم السابع عشر من شهر مايو الجاري واستمرت لعدة أيام حيث أنها قد انتهت اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر في بعض المحافظات، ومن المنتظر ظهور النتائج في خلال الأسبوع الجاري وذلك عبر موقع المديرية التعليمية حيث أدى الطلاب الامتحانات الخاصة بالترم الثاني بشكل آمن ويتطلعون إلى الحصول على الدرجات في كل المواد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالرقم القومي

إن الحصول على نتيجة تالتة اعدادي بالاسم تتم عن طريق بوابة نتائج التعليم الاساسي حيث يحصل كل الطلاب على النتائج من خلال اتباع هذه الخطوات..

في البداية يجب التوجه إلى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي. اختيار نتائج الصف الثالث الاعدادي. كتابة رقم الجلوس والرقم القومي. اختيار الفصل الدراسي. الضغط على زر عرض النتيجة.

لا زال الطلاب يتابعون البحث عن الرابط الرسمي لاستخراج النتائج بشكل الكتروني حيث تكون النتائج متاحة في وقت قريب في خلال الأيام المقبلة أو الاسبوع المقبل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة القاهرة

يمكنكم اعزائي الطلاب الحصول على درجات الترم الثاني في القاهرة عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة، حيث أن درجات الطلاب يتم نشرها في أقرب وقت عبر هذا الموقع الرسمي والذي ينشر الدرجات إلكترونيا فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات في كافة المدارس ثم نشرها فورا عبر الموقع الرسمي.