تابع لايف نيو مباراة النصر اليوم مباشرة تويتر : مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم مباشرة يلا شوت لايف دوري روشن السعودي

تابع لايف مباراة النصر اليوم مباشرة تويتر، يترقب الجميع مواجهة من العيار الثقيل بين النصر العالمي السعودي ونظيرة الشباب والتي ستكون ضمن منافسات الاسبوع السابع والثلاثون من عمرمسابقة الدوري السعودي ويسعي الدون رونالدو اليوم ان يأتي بالفوز باي شكل من الاشكال لكي يتوج بأول لقب عربي في تاريخة وهو الدوري السعودي وجدير ان النصر يحتل المركز الثاني خلف نادي الاتحاد السعودي والجميع يترقب تلك المباراة الهامة للغاية للنصر امام الشباب .

تابع لايف مباراة النصر اليوم مباشرة تويتر

مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم مباشرة يلا شوت لايفمواجهة الحسم في الدوري السعودي من أجل الحصول علي لقب الدوري المنافسة حالياً بين الاتحاد ونظيرة النصر السعودي عقب تعثر اخر للهلال بالجولة السابعة والثلاثون ويأمل النصر السعودي ان يتعثر نظيرة الاتحاد في تلك الجولة من أجل ضمان الحصول علي البطولة لقاء سيكون قوي للغاية بين النصر والشباب الطامح هو الاخر لتحقيق الفوز علي الدون رونالدو ورفقائة في تلك المباراة الهامة والقوية بدوري روشن السعودي .

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ويلتقي نادي النصر السعودي في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة بنظيرة الشباب، في المباراة هامة للغاية ستجمع الفريقين من أجل المنافسة علي لقب الدوري هذا الموسم وسوف تكون مباراة حسم بالنسبة للاعبي نادي النصر السعودي وستكون ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري السعودي، التي يسعى خلالها رفاق كريستيانو رونالدو للمضي قدمًا في محاولة لإنهاء الموسم بالمركز الأول في حالة تعثر الاتحاد السعودي اليوم.

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الموعد: 9:30 مساء اليوم.

الملعب: الأول بارك.

البطولة: الدوري السعودي.

الجولة: 37.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب:

SSC1 HD – بلال علام.

Sport TV1 Portugal.

تشكيل النصر ضد الشباب في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: أوجستين روسي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، الفارو، علي لاجامي، جيسلان كونان.

خط الوسط: لويز جوستافو، عبدالله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، عبد الرحمن غريب.

وفي الهجوم: أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.