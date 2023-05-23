Lïnk هاتها النهاردة.. نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد برقم الجلوس والاسم || نتيجة الصف الثالث الاعدادي بورسعيد الآن

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد حيث انه في ساعات المساء اليوم، وبحضور الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن نتائج الصف الثالث الاعدادي لعام 2023 في بورسعيد، وذلك بالإشارة إلى الاسم والرقم الخاص بكل طالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

في بيان صادر عن محافظة بورسعيد، تم الكشف عن قرار محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد لعام 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً. وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان عن النتائج بالاعتماد على أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم، كما سيتم تكريم العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، تقديرًا لتفوقهم وجهودهم المميزة.

أعلن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية والذي بلغ 27,118 طالبة وطالب. تم توزيع هؤلاء الطلاب على الإدارات المختلفة في محافظة بورسعيد، في الوقت الحالي، يشهد البحث عن نتائج الترم الثاني اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب على العديد من المواقع الرسمية التابعة للإدارات التعليمية المختلفة في بورسعيد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي

من خلال خدمة حصرية من موقع “البديل”، يمكنك الآن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد، ببساطة عن طريق إدخال اسمك ورقم جلوسك في الرابط المخصص الذي أعدته مديرية التربية والتعليم، يمكنك الوصول إلى الرابط بالضغط هنا.

أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه بمجرد اعتمادها من قِبَل محافظ بورسعيد، سيتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي لعام 2023 في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات يوم أمس، لا يتم تقديم روابط أو مصادر خارجية في هذا النص، ولكن يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة مواقع الإدارات التعليمية المعنية في بورسعيد.