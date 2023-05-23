“1.7 مليار دينار عراقي” للمسجلين الجدد !! كيف استعلم عن أسماء الرعاية بالوجبة التاسعة 2023؟ .. تعرف على التفاصيل

باستمرار يتم البحث من قبل كثير من الأشخاص عن كيف استعلم عن أسماء الرعاية بالوجبة التاسعة 2023 ، وهذا عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها قد ظهرت لكل الأشخاص الذين تم قبولهم، فمن الممكن معرفة هذه النتيجة بسهولة من خلال رابط موقع وزارة العمل الذي سوف نقوم بإرفاقه لكم فيما يلي.

كيف استعلم عن أسماء الرعاية بالوجبة التاسعة 2023

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكل ما يخص الإجابة على استفسار المواطنين كيف استعلم عن أسماء الرعاية بالوجبة التاسعة 2023 ، إذ أنها قالت إنه من الممكن أن يتعرف الشخص على نتيجة الرعاية الاجتماعية بواسطة اتباع الخطوات التالية:

أولًا: لا بد من الانتقال إلى رابط منصة مظلتي، من خلال هذا الرابط.

ثانيًا: يتوجب عليك تسجيل المعلومات الشخصية المرادة، وذلك من حيث الاسم الكامل، وكذلك اسم كلًا مم الأب وجده، وكذلك اسم الأم وجدها، بالإضافة إلى مكان الولادة، وكذلك رقم البطاقة التموينية، وغيرهم من البيانات الأخرى المرادة منك.

بعد انقر على أيقونة “بحث”.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية العراق

في الواقع أنه توجد جملة من القوانين اللازمة، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين في الرعاية الاجتماعية العراق، حيث أن من بين هذه الشروط، جميع ما يلي: