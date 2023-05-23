“أعرف حالًا” موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي تعتبر من أهم التساؤلات التي يواجها العديد من أولياء الأمور، حيث أنها من السنوات المهمة للغاية في المرحلة الابتدائية، ويكون جميع الطلاب قلقين من هذه السنة، وبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم إعلان النتيجة تزايدت معدلات البحث بشكل كبير حول هذا الأمر، وسنتحدث عن كافة التفاصيل في السطور التالية.

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي

تم اعلان من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية بأنه تم ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي في يوم الأحد، وقد تم الإعلان على أنه سوف يتم ظهور النتيجة فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات بالكامل، بالإضافة إلى قيامهم بأداء عالي جداً أثناء عملية التصحيح والمراجعة للدرجات، حيث تم رصد النتائج بدقة وتوزيعها على المدارس.

وأنه سيتم الإعلان على النتيجة من قبل فور الانتهاء من اعتمادها داخل المدرسة، كما أنه من الضروري حتى يتمكن ولي الأمر من التعرف على النتيجة الخاصة بالطالب إحضار رقم الجلوس ليتمكن من الحصول على نتيجته.

كيف تم تصحيح اختبارات الصف الخامس الابتدائي

بعد أن تم الإعلان على أنه تم ظهور النتيجة في يوم الأحد الموافق 21-5- 2023 في الإسكندرية تم التساؤل عن عملية التصحيح، حيث أنه تم التصريح أنها تمت على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة، وتم مراعاة العديد من المعايير الأساسية في تصحيح الاختبارات، وأن لكل طالب الحصول على درجة كاملة، وأنه تم مراجعة التصحيح من قبل الكثير من الأشخاص قبل اعتمادها، للتأكد من صحتها مئة بالمئة.