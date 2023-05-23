رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 والحصول على سيارات مجهزة

حرصت الدولة على توفير العديد من الاحتياجات الأساسية لبعض الأشخاص من ذوى الهمم، فعملت على إطلاق مبادرة خاصة بهم تسمى الخدمات المتكاملة، ويتساءل العديد من الأشخاص على طريقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وسنتحدث عن كافة التفاصيل في السطور التالية.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن لجميع الأشخاص من ذوي الهمم الاستعلام عن الخدمات المتكاملة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة.

ثم يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالشخص، ويتم الضغط على بحث.

كما أنه من الضروري التوجه إلى وزارة الصحة في الموعد واليوم الذي تم تحديده للشخص حتى يتم إجراء الفحص الطبي الخاص به بسهولة.

بعد انتهاء الكشف الواقع على الشخص يتم فحص الأوراق بشكل جيد، بعدها يتم اعتماده من قبل لجنة التأهيل.

بعد الانتهاء من جميع الفحوصات يتم توجيه الشخص إلى وزارة التضامن وتحويل كافة الأوراق والتقارير الطبية الخاصة بالشخص.

بعدها يتم الذهاب إلى المقر الرئيسي لاستكمال باقي الإجراءات.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يتساءل العديد من الأشخاص على الطريقة الصحيحة التي يمكن استخراج منها البطاقة، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: