نتيجة أولي وتانية ثانوي الترم الثاني 2023 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم
نتيجة أولي وتانية ثانوي الترم الثاني
في الفترة الأخيرة، تزايدت عمليات البحث عن نتائج اختبارات الصف الأول والثاني الثانوي للعام 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق رابط إلكتروني خاص للاستعلام عن تلك النتائج، ويتيح هذا الموقع للطلاب فرصة الاطلاع على نتيجتهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ونقدم لكم معلومات حول الخطوات اللازمة والرابط الذي يمكن استخدامه للاستعلام عن نتيجة أولي وتانية ثانوي الترم الثاني 2023 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، تابعونا.
توزيع درجات الصف الأول والثاني الثانوي
يسعى العديد من أولياء الأمور لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول والثاني للعام 2023، ولكن هناك من يتطلع لمعرفة خريطة توزيع درجات المواد، وهذا لتحديد المواد التي يحتاج الطالب فيها لدعم. تم الكشف عن خريطة التوزيع وكانت كما يلي:
- في مادة اللغة العربية، يتم تقسيم درجات الترم الأول والثاني بنسبة 50%، وذلك من خلال الأسئلة الالكترونية والورقية والاختبارات الشهرية والتقييم من حيث السلوك.
- تنص المقولة على أنّ درجة مادة اللغة الإنجليزية تبلغ 80 درجة، وذلك من خلال تقسيمها بالتساوي بين الترم الأول والثاني.
- تنقسم درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى 30 درجة على مدار الفصلين.
- سيتم تقسيم 20 درجة على الترمين لمواد الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأحياء والفلسفة والتاريخ.
نتيجة أولي وتانية ثانوي الترم الثاني 2023 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم
قام الدكتور “رضا حجازي” بالإعلان أن الطلاب المتفرغون يمكنهم الحصول على نتائج الامتحانات الأولية والثانوية لعام 2023 من خلال إتباع الخطوات المحددة.
- يُمكن الوصول إلى رابط وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الموجود هُنا.
- ثم تحديد خانة نتائج الطلاب .
- ثم تحديد المرحلة الدراسية التي يتبعها الطالب أو الطالبة.
- ثم تحديد الصف الأول أو الصف الثاني الثانوي.
- ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- ثم انقر علي خانة استعلام أو اظهر النتيجة.
- ستظهر قريبًا النتيجة للطالب المحدد في استعلامك بعد لحظات.
- تحذير: تصدر النتائج على شكل مقاييس وليس تحت الألوان.