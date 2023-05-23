في الفترة الأخيرة، تزايدت عمليات البحث عن نتائج اختبارات الصف الأول والثاني الثانوي للعام 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق رابط إلكتروني خاص للاستعلام عن تلك النتائج، ويتيح هذا الموقع للطلاب فرصة الاطلاع على نتيجتهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ونقدم لكم معلومات حول الخطوات اللازمة والرابط الذي يمكن استخدامه للاستعلام عن نتيجة أولي وتانية ثانوي الترم الثاني 2023 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، تابعونا.

توزيع درجات الصف الأول والثاني الثانوي

يسعى العديد من أولياء الأمور لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الأول والثاني للعام 2023، ولكن هناك من يتطلع لمعرفة خريطة توزيع درجات المواد، وهذا لتحديد المواد التي يحتاج الطالب فيها لدعم. تم الكشف عن خريطة التوزيع وكانت كما يلي:

في مادة اللغة العربية، يتم تقسيم درجات الترم الأول والثاني بنسبة 50%، وذلك من خلال الأسئلة الالكترونية والورقية والاختبارات الشهرية والتقييم من حيث السلوك.

تنص المقولة على أنّ درجة مادة اللغة الإنجليزية تبلغ 80 درجة، وذلك من خلال تقسيمها بالتساوي بين الترم الأول والثاني.

تنقسم درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية إلى 30 درجة على مدار الفصلين.

سيتم تقسيم 20 درجة على الترمين لمواد الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأحياء والفلسفة والتاريخ.

نتيجة أولي وتانية ثانوي الترم الثاني 2023 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم

قام الدكتور “رضا حجازي” بالإعلان أن الطلاب المتفرغون يمكنهم الحصول على نتائج الامتحانات الأولية والثانوية لعام 2023 من خلال إتباع الخطوات المحددة.