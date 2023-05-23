“من هنا” رابط موقع نتيجة التمهيدي السادس الابتدائي بالعراق 2023

يتوجه عدد كبير من ساعات في جميع المحافظات التي تنتمي إلى دولة العراق بالبحث والاهتمام بالموقع الذي سيعلن خلال ساعات قليلة نتيجة الصف 6 الابتدائي وكذلك التمهيدي لكافة المدن والمدارس، حيثُ خلال دقائق انتشر خبر ظهر النتيجة ومن وقتها والكثير يبحث دون جدي ليصلوا إلى الرابط الصحيح الخاص بالوزارة الذي سيتم إظهار جميع الدرجات عليه فور ظهورها، وتم التأكيد من قبل الوزارة التعليمية العراقية أن جميع المحافظات ستظهر اليوم واحدة تلو الأخرى في ساعات معدودة، حيثُ كانت أولى المحافظات التي ستظهر هي الرصافة العراقية.

رابط موقع نتيجة التمهيدي السادس الابتدائي بالعراق

سيتم النشر خلال دقائق نتيجة 6 تمهيدي من الابتدائية العراقية محافظة الرصافة التي ستكون أول محافظة في العراق تنشر نتائجها من خلال موقع رسمي للوزارة ويمكن لجميع المحافظات أيضا جلب النتيجة من هنا خلال الساعات التالية، بدأت الامتحانات للصفوف التمهيدي وبالأخص الصف السادس منذ فترة طويلة وانتهت جميعها، لذلك الجميع في حالة من الانتظار للإعلان الرسمي للمحافظة التابع لها الطالب.

درجات السادس تمهيدي لجميع محافظات العراق الآن

من المهم ذكره أن جميع الطلاب المقيمين داخل العراق وبالأخص داخل محافظة بغداد يتوقعون ظهور نتيجتهم عقب ظهور محافظة الرصافة على نفس الموقع أو على موقع الوزارة، والجميع مستعد للحظة الظهور حتى يتم الاطمئنان، لذلك سيتم تسهيل عملية الاستعلام وسيكون الحصول على الدرجات باستخدام اسم الطالب فقط أو بعض المواقع سيكون بواسطة إدخال رقم الجلوس وذلك لتسهيل العملية على جميع الطلاب المتوترين.