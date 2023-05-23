“الرابط الرسمي” لـ خطوات الاستعلام عن رواتب منحة العمالة والحصول على 1000 جنية شهريًا

يسعى المواطنين المصريين للحصول على معاش التكافل الذي أعلن عنه سيادة الرئيس شخصياً أثناء خطابة الذي وافق يوم عيد العمال في الاحتفالية التي تم إقامتها، حيثُ تحدث عن تفعيل منحة بمبلغ شهري قدرة ألف جنيه للأسرة أو الشخص الذي سيتم انضمامه وقبوله في المنحة، وكانت هذه المنحة الجديدة تحت مسمى العمالة ولكن الغير منتظمة حتى يتم مساعدة أفراد الوطن بدون أي انحياز لأي فئة، وتم فتح باب التقديم فترة كبيرة حتى يسمح فرصة كاملة لكل المواطنين للتقديم، ومنذ لحظة إغلاق الموقع حتى الآن والجميع مشغول بموعد النتيجة ومن سيتم شملهم في المنحة.

خطوات الاستعلام عن رواتب منحة العمالة

كل من قام بالتسجيل بشكل كامل بخطوات صحيحة على الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية أو من خلال الرابط المخصص لمنحة العمالة الغير منتظمة، سوف يتم إعلان النتائج على نفس الموقع ولكن بخطوات مختلفة عن التقديم، وقد قامت الوزارة بإعلان بعض الفئات التي قاموا بالتقديم ولكن لن يتم قبولهم ضمن المنحة 1000 جنيه وهذه الفئات هم:

المواطنين أصحاب أي عقارات سكنية.

الأشخاص الذين يعملون في الترحيل وكذلك صغار المشغلين.

الشيوخ ومحفظين القرآن الكريم.

عمال الخدم في المنازل.

المرتلون وأيضاً القيمة.

أصحاب المناحل والعاملون فيها.

أعمال الزراعة ولكن بشكل مؤقت.

الذين لديهم حيازة الأراضي.

الأشخاص الذين لديهم دخل ولكن متوسط وأصحاب المشروعات .

رابط خطوات الاستعلام عن منحة 1000 جنيه

باتباع هذه الخطوات يتم الوصول إلى نتيجة 1000 جنية موزعة للمنحة: